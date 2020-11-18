الامارات | شارع الشيخ زايد.. مسار مفتوح لركوب الدرّاجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن شارع الشيخ زايد.. مسار مفتوح لركوب الدرّاجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه «تحدي دبي للياقة» دعوة مفتوحة ومجانية لهواة ركوب الدرّاجات الهوائية للمشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية الأول من نوعه، الذي سيقام صباح يوم بعد غدٍ، حيث سيتحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدرّاجات الهوائية. ويقدم التحدي لجميع المشاركين إمكانية الاختيار بين مسارين حسب الرغبة. ويقدم تحدي دبي للدرّاجات الهوائية الفرصة للعائلات للمشاركة في مسار بطول أربعة كيلومترات، حيث يرحب بمختلف الفئات العمرية بدءاً من سن الخامسة. أما المسار الثاني المفتوح فيمتد بطول 14 كيلومتراً، ويرحب بعشاق ركوب الدرّاجات الهوائية الذين تبدأ أعمارهم من 13 عاماً. ويمكن للمشاركين الانطلاق على المسارين بالسرعة التي تناسبهم، وأيضاً في التوقيت المفضل لديهم. كما يستطيع أصحاب الهمم المشاركة في أيّ من المسارين، على أن يرسلوا رغبتهم في المشاركة بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]

مسار

ينطلق مسار أربعة كيلومترات العائلي من مكان قريب من مدخل مواقف سيارات سينما «دبي مول»، ويلتفّ حول «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» في وسط مدينة دبي، حيث يقوم المشاركون بدورة كاملة حول سوق البحار، ونافورة دبي، وبرج خليفة، قبل أن يعودوا أخيراً ليصلوا إلى خط النهاية. أما المشاركون في مسار 14 كيلومتراً فسينطلقون على طول شارع الشيخ زايد الرئيس بين مركز دبي التجاري العالمي وحديقة الصفا، حيث سيكون الطريق السريع مفتوحاً بالاتجاهين لراكبي الدرّاجات فقط. وسيتم تحديد نقطة الانطلاق المخصصة للمشاركين، وذلك لأول مرة بناءً على وقت البدء الذي اختاروه.

إحداث تغيير

قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعمل دبي على توفير مضامير ومسارات حديثة في مختلف المناطق مخصصة لممارسة رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية، بهدف تشجيع مزيد من أفراد المجتمع على تبنّي ثقافة ممارسة هذه الرياضة المهمة للترفيه عن أنفسهم والحفاظ على صحتهم، وكذلك استخدام الدرّاجة الهوائية في التنقلات اليومية. ويحقق تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة على مستوى المدينة، هذا الطموح من خلال تنظيم الدورة الأولى من فعالية تحدي دبي للدرّاجات الهوائية، التي تهدف إلى إحداث تغيير في ثقافة ممارسة الأفراد للرياضة على المدى الطويل، وتعزيز صحتهم على مستوى الدولة، وأيضاً الحرص على الحفاظ على نشاطهم.

إنجاز جديد

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، وجّه دعوة إلى كل سكان وزوّار المدينة لتحقيق إنجاز جديد في مسيرة اللياقة التي انطلقوا بها، وقال: «ضمن إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق دبي في طريقها نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتدابير السلامة والأمن اللازمة، لتطوير بنية تحتية مناسبة لممارسة رياضة ركوب الدرّاجة الهوائية». ويمثل تحدي دبي للدرّاجات الهوائية هذا العام خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الإنجاز، وكذلك الاحتفاء بنشاط ركوب الدرّاجات الهوائية الذي يعزز ثقافة المشاركة والإيجابية في المجتمع، ويرتقي بالوعي العام تجاه الاستدامة البيئية، ويسهم أيضاً بفاعلية في رفع مستوى لياقة وصحة أفراد مجتمعنا. ونحن بدورنا نوجه هذه الدعوة إلى الجميع، ونحثهم على المشاركة في هذا الحدث الذي سيقدم لهم مزيداً من لحظات المرح والنشاط، خصوصاً أنه يرحب بالجميع، ويتيح لهم الاختيار بين مسارين للانطلاق في التحدي بصحبة أفراد العائلة الكبار والصغار أو الأصدقاء، وخوض هذه التجربة، التي نثق بأنها ستكون لها انعكاسات إيجابية على المدى الطويل.

صديقة للبيئة

قال رئيس الاتصالات المؤسسية في موانئ دبي العالمية، دانيال فان أوترديك: «يسعدنا دعم تحدي دبي للدرّاجات الهوائية، وكذلك الإسهام في زيادة الوعي حول هذه الرياضة في دولة الإمارات. فالدرّاجات وسيلة صديقة للبيئة تسهّل التجول في مدينتنا الجميلة، وتسهم في تبني الأشخاص من كل الأعمار أسلوب حياة أكثر صحة. ونتطلع بشكل خاص لرعاية المسار المخصص للعائلات وأصحاب الهمم. ويعدّ هذا الحدث إضافة نوعية إلى دبي، ومثالاً آخر يدل على سعينا المتواصل وتعاوننا المثمر، الذي يهدف إلى تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع».

مواقف مجانية

تتوافر يوم الفعالية مواقف مجانية للسيارات في أنحاء متنوّعة في المنطقة. وسيتم إرسال المعلومات المتعلقة بمواقف السيارات للمشاركين قبل الفعالية حسب توقيت المشاركة الذي تم اختياره. ويجب وضع الدرّاجات داخل السيارة أو تعليقها بها من الخلف بشكل آمن، لضمان انسيابية الدخول إلى مواقف السيارات. وتمّ تخصيص مواقف لأصحاب الهمم في فندق «سويس المروج» وسط مدينة دبي.

استعداد

يحث تحدي دبي للدرّاجات الهوائية جميع الراغبين في المشاركة على الاستعداد جيداً لخوض التحدي، حيث يتعيّن عليهم التأكد من قدرتهم على ركوب الدرّاجات لمسافة لا تقل عن أربعة كيلومترات، وإحضار درّاجاتهم معهم إلى جانب الخوذ الخاصة ووضع الكمّامات. كما يتوجب تسجيل البيانات مسبقاً للحصول على الموافقة بالمشاركة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية www.dubairide.com.

الفعالية تتضمن مساراً لمسافة 4 كلم للعائلات والأطفال من سن 5 أعوام، وآخر لمسافة 14 كلم لعشاق هذه الرياضة من سن 13 عاماً.

المشاركون في المسار العائلي يقومون بدورة كاملة حول سوق البحار، ونافورة دبي، وبرج خليفة.



المسار المفتوح يمتد على طول شارع الشيخ زايد الرئيس بين مركز دبي التجاري وحديقة الصفا.

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