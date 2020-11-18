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الامارات | الشاعر الإسباني فرانسيسكو برينز يفوز بجائزة سرفانتس

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مدريد - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن في العاصمة الإسبانية مدريد، أن الشاعر الإسباني فرانسيسكو برينز سيحصل على جائزة «سرفانتس» السنوية. وقال وزير الثقافة خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس، إن هذا الشرف سيمنح لبرينز (88 عاماً)، والذي يعد على نطاق واسع أحد أهم الشعراء الإسبان خلال النصف الثاني من القرن الماضي. ومن أعماله الأكثر شهرة «إل أوتونو دي لاس روساس» (خريف الورود). وقال رودريجيز أوريبس، إن شعر برينز يراوح «من الملموس إلى الميتافيزيقي والروحي»، ويسعى دائماً «من أجل الجمال والخلود». وتعد جائزة «سرفانتس» أهم جائزة أدبية في العالم الناطق بالإسبانية، وتبلغ قيمتها 125 ألف يورو (148 ألف دولار).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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