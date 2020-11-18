الامارات | يوسف الشريف في الخيال العلمي مجدداً.. «كوفيد 25» في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف في الخيال العلمي مجدداً.. «كوفيد 25» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن الفنان يوسف الشريف، بعد نجاح مسلسل الخيال العلمي «النهاية»، قرر الاستمرار في تقديم المسلسلات التي تنتمي للمستقبل والخيال، حيث أعلن عن تعاقده مع المنتج تامر مرسي على مسلسل رمضاني بعنوان «كوفيد 25» لموسم 2021، ليكون هذا العمل من أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني المقبل.

وتخلى يوسف عن تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «النهاية»، الذي تردد أنه بصدد التحضير له مع فريق العمل نفسه.

يكتب مسلسل يوسف الجديد زوجته السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، وسيخرجه أحمد نادر جلال، الذي تعاون مع الشريف في عدد كبير من مسلسلاته الناجحة السابقة.

وفضلت مؤلفة العمل عدم الإفصاح عن أي تفاصيل، على الرغم من أن عنوانه يشي بمحتواه، واكتفت بالإشارة إلى أن أحداثه تدور في المستقبل القريب، وما سيحدث في العالم مع استمرار انتشار فيروس «كورونا». وأكد منتج العمل حقيقة المشروع، وقام بنشر البوستر الرسمي الأول للعمل معلقاً عليه بقوله: «احذر منطقة خطر (كوفيد 25).. رمضان 2021». وحتى الآن لم يتم اختيار بقية الممثلين المشاركين في بطولة المسلسل، ويعقد حالياً الشريف وإنجي والمخرج جلسات عمل مكثفة، لوضع الخطوط الرئيسة للمسلسل من ديكورات وملابس وخدع وغرافيك، إضافة إلى وضع القائمة المقترحة لنجوم المسلسل، تمهيداً للتعاقد معهم واختيار أماكن التصوير، ليتمكنوا من البدء في تصوير المسلسل قبل منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب لتنفيذ الخدع البصرية.

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