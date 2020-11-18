الامارات | بيانو يساعد في جراحة خطيرة لطفل إيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيانو يساعد في جراحة خطيرة لطفل إيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع طفل عمره 10 أعوام في إيطاليا لعملية جراحية دقيقة في الحبل الشوكي لاستئصال ورم سرطاني، وسط عزف على البيانو الكبير الخاص به أثناء العملية، حسبما قال المستشفى حيث أجريت العملية الاستثنائية.

وأجريت الجراحة، أمس، في مستشفى أوسبيدالي ريونيتي بأنكونا في وسط إيطاليا. وتحدثت وسائل إعلام عن العملية، وأكدت متحدثة باسم المستشفى النبأ.

وتولى العزف على البيانو إميليانو توسو، وهو عالم الأحياء الجزيئية السابق الذي تحول إلى مجال الموسيقى، والذي يؤمن بالقوة العلاجية للموسيقى المضبوطة على تردد 432 هرتز بدلاً من 440 هرتز المعتاد.

ونقلت إذاعة «راي» العامة عن روبرتو ترينياني، جراح الأعصاب الذي قاد العملية التي استغرقت أربع ساعات، قوله: « كانت تجربة سحرية حقاً».

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