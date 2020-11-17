تحسن الحالة المزاجية وتمنع الإمساك.. 6 فوائد لفاكهة القشطة

صحة

تساعد فاكهة القشطة على التخلص من أمراض الاكئتاب، لاحتواها على العديد من العناصر التي تجعلها تحسن من الحالة المزاجية لمحبيها، فضلًا عن عدد من فوائدها الاخرى الهائلة، ومذاقها المتميز الذي يجعل محبيها يستمتعون بتناولها والحصول على منافعها التي سنرصدها خلال الأسطر التالية:

تعالج الاكتئاب والإمساك

نظرًا لاحتواء فاكهة القشطة على فيتامين B6، فإنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتولد شعور بالسعادة وبالتالي لديها قدرة على محاربة الاكتئاب، فضلًا عن احتوائها على العديد من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحريك الفضلات في القناة الهاضمة بشكل أكثر سهولة بجانب قدرة فاكهة القشطة المجففة على علاج الإمساك والتقليل من فرص الإصابة به والتقليل أيضًا من فرص الإصابة بمتلازمة القاولون العصبي.

تقوي الجهاز المناعي

تحتوي فاكهة القشطة على عدد من الفيتامينات منها B1وB2، وفيتامينC، كما أن القشطة مصدر غني للمعادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، الزنك والفوسفور، وأكد بعض المتخصصين الأمريكان أن كوب واحد من فاكهة القشطة يمد الجسم بحوالي 626 جرام من البوتاسيون، الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، بجانب عدد من الفوائد الأخرى.

كما أنها تمتلك خصائص مضادة للأكسدة التي تساهم في تخليص الجسم من أضرار الجذور الحرة على خلايا الجسم، مما يترتب عليه تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

وتساعد أيضًا على طرد الأحماض من المفاصل، مما تقلل الشعور بالمفاصل والحد من ظهور أعراض مرافقة لها مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الماغنيسوم الذي يساعد على الحفاظ على كميات الماء والسوائل في الجسم.

تحسن من صحة القلب

احتواء فاكهة القشطة على الماغنسيوم والبوتاسيوم، يساعدان على تحفيز عضلة القلب والاسترخاء وتقوية الأنسجة المكونة لها، وبالتالي تقلل من فرصة الإصابة بامراض القلب وتضبط مستويات الكولسترول في الجسم وتطرد الجزء الضار منه، مما يترتب عليه الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى معتدل.

كما أنها قادرة على مكافحة مرض السكري بفضل خصائصها المحفزة لإنتاج الأنسولين في الجسم وتعزيز قدرة العضلات على امتصاص حاجتها من الجلوكوز، وبالتالي تساهم في الحفاظ على نسبة السكر في الدم معتدلة وثابتة.

وأكدت بعض الدراسات العملية، أن فاكهة القشطة أيضًا تعد مصدر مثالي للطاقة وتساعد على محاربة التعب والإرهاق ويساعد البوتاسيوم الذي يوجد بها على مكافحة أي ضعف قد يصيب العضلات.

تحسن من صحة العيون والنظر

تحسن فاكهة القشطة أيضًا من صحة العيون والنظر بشكل ملحوظ لاحتوائها على فيتامين A، كما يقلل من مضاد الأكسدة الطبيعي الذي تحتوي عليه هذه الثمرة وتقلل من فرص الإصابة بامراض العيون المختلفة، وبخاصة في حالة التقدم في العمر.

تحسن من صحة العظام

تساعد العناصر الطبيعة التي تحتوي عليها فاكهة القشطة على صحة العظام بشكل كبير مثل الفسفور والماغنيسوم، كما أنها تساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء لاحتوائها على الحديد والنحاس وبالتالي تحارب فقر الدم والأنيميا.

تقوي أعصاب الجنين

أكدت دراسات طبيعة أن تناول الحامل لفاكهة القشطة، يساعد على تقوية أعصاب الجنين وتعزيز نموه بشكل صحي وتخليص الأم الحامل من الغثيان في الصباح والتقلبات المزاجية واضطرابات الشهية، وتزويدها بحاجتها من النحاس حتى لا تتعرض لمشاكل صحية أثناء الولادة.