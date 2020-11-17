يهاجم مرض الإنفلونزا الجهاز المناعي، وتختلف أعراض الإنفلونزا من شخص لآخر حسب درجة الإصابة بالمرض، وعند الأشخاص أصحاب المناعة القوية تزول الإنفلونزا دون مضاعفات.

ومن أعراض الإنفلونزا كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

في بداية الأمر، قد تبدو الإنفلونزا مشابهة للزكام، مع سيلان في الأنف وعطاس والتهاب في الحلق، ولكن الزكام يحدث ببطء، في حين أن الإنفلونزا تحدث فجأة.

ورغم أن الزكام قد يكون مزعجًا، فإن الإزعاج المصاحب للإنفلونزا أسوأ بكثير.

الحُمّى.

آلام العضلات.

القشعريرة.

والتعرّق.

الصداع.

السعال الجاف والمستمر.

ضيق النفَس.

التعب والضعف.

انسداد أو سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

ألم العينين.

القيء والإسهال.

أسباب الإصابة بالإنفلونزا

العمر

الإنفلونزا الموسمية أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 5سنوات، والبالغين بعمر 65 عامًا أو أكبر.

ظروف المعيشة

الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في مرافق يتواجد فيها كثير من الناس، مثل دور رعاية المسنين والثكنات العسكرية، أكثر عرضةً للإصابة بالإنفلونزا.

ضعف المناعة

يمكن أن يصبح الجهاز المناعي ضعيفًا، مما يساعد على الإصابة بنزلات البرد.

السكري

قد يرتفع احتمال الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا نتيجة للأمراض المزمنة مثل السكري، وأمراض الرئة مثل الربو، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز العصبي، واضطرابات الأيض، وتشوهات مجرى الهواء، وأمراض الكلى أو الكبد أو الدم.

الحوامل

والحوامل أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات المرتبطة بالإنفلونزا لفترة تصل إلى ما بعد الولادة بأسبوعين.

السمنة

يزداد احتمال الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا لدى الأشخاص الذين يكون مؤشر كتلة الجسم "BMI" لديهم 40 أو أكثر.

طرق الوقاية من الإنفلونزا

تناول فيتامين "د".

أن الكبار الذين توجد في أجسامهم مستويات مرتفعة من فيتامين "د"، كانوا معرضين للإصابة بالإنفلونزا.

النوم الجيد

النوم على الأقل 7 ساعات يقوي الجهاز المناعي، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

التقليل من الاتصال بالأشخاص المصابين بنزلات البرد

يجب الحرص على تقليل الاتصال بالاشخاص المصابين بالإنفلونزا، وخاصة في الأماكن المغلقة.

غسل اليدين

يجب غسل اليدين بالصابون قبل تناول الوجبات منعًا لتجمع البكتيريا والملوثات التي تتطور لأمراض.

لذلك احرص على غسل اليدين قبل تناول الوجبة.

الحل الأفضل هو استخدام محلول الكحول لتعقيم اليدين والذي يمكن أن يقضي على حوالي 95 % من الملوثات المحتملة.

بعد غسل اليدين تأكدوا من أن المنشفة التي تستخدمونها للتجفيف، نظيفة.

الوقاية من الإنفلونزا عبر التطعيم

يحد التطعيم ضد الإنفلونزا من فرص الإصابة بنزلات البرد بشكل كبير.