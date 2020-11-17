مصممة أزياء تكشف أحدث صيحات الموضة الشتوية وأصل "المَلس"

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قالت مصممة الأزياء ريم عبدالدايم، إن أصل "المَلس" من الصعيد، حيث ترتديه النساء في محافظات مثل سوهاج وأسيوط والمنيا، لافتة إلى أنه مع مرور الوقت جرى تطويره وتصميم أشكال مختلفة منه، وبألوان عصرية مثل "الفوشيا" و"الأورانج" والأحمر.

وأضافت "ريم"، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتين جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، أن السيدات "الهاي" هن من يرتدين "المَلس"، نظرا لقيمته الكبيرة، لافتة إلى أن الخامة الخاصة به تكون حرير، بينما القماشة تكون "هاند ميد" من خلال النول، موضحة أن تصميمه يحتاج لوقت.

وأشارت مصممة الأزياء، إلى أن أنها أدخلت على الأزياء التراثية جلد طبيعي وتطريز والتلي، لافتة ان الجلد موضة هذا العام، لذا قررت استخدام الجلد في تصميماتها، موضحة أنها تصمم 20 موديلا في "السيزون"، كما أنها تصمم موديلات خاصة في شهر رمضان.