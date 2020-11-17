غاوية محذوف.. ليندا ترقص على "أنتي معلمة" بعد "ضارب عليوي" (فيديو)

علاقات و مجتمع

اقترن اسم الراقصة الإيطالية ليندا بالجدل في الآونة الأخيرة، حيث قام المطرب مصطفى شوقي بحذف مشاهدها في كليب "ضارب عليوي"، بناء على رغبة الجمهور.

أنتي معلمة

وقبل قليل، شاركت "ليندا" عبر تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ترقص على مهرجان "أنتي معلمة"، الذي رقصت عليه من قبل الراقصة البرازيلية لورديانا، وحققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: "أنتي معلمة فعلًا"، "إيه العظمة دي"، "بنحبك جدًا".

أغنية "أنتي معلمة" شاركت فيها الراقصة البرازيلية لورديانا، لكن تم حذف مشاهدها بعد ذلك من الأغنية، وحينها قالت "لورديانا" لـ"الوطن"، إنها فوجئت بالاستغناء عنها، إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأنه هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

ضارب عليوي

وقبل رقص "ليندا" على "أنتي معلمة"، شاركت المطرب مصطفى شوقي في الرقص على أغنية "ضارب عليوي"، الأمر الذي أثار ضجة وغضب كبيرة، ما تم حذف مشاهدها بعد ذلك.

ووقتها وقالت الراقصة ليندا، إن المنتج نصر محروس طلب منها إرسال 4 صور لها ببدل رقص، لاستخدامهم في الكليب، إلا أنها رفضت الظهور في الكليب ببدل الرقص، "لأنها ستدخل بيوت أسر مصرية، ولا تريد أن يكون التركيز على جسدها بدلًا من مضمون الأغنية"، على حد قولها، لافتة إلى أنه جرى استغلالها لإنجاح الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وسط ردود أفعال واسعة بين الداعم للراقصة والمؤيد لما فعله المنتج بحذف مشاهدها.