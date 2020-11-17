لا تؤدي إلى تغييرات صحية.. 7 حيل لـ"الدايت" يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي، قد يكون من المحير أحيانًا معرفة النصيحة التي يجب اللجوء إليها، عند النظر إلى الإنترنت أو كتب الطبخ، هناك المئات من الأنظمة الغذائية للاختيار من بينها، ولكل منها أتباعها الذين يدعون أنها تقوم بعمل معجزة، لكن في بعض الأحيان يكونون على خطأ، بالنسبة إلى العديد من حيل النظام الغذائي المتوفرة، هناك عدد كبير منها لا يعمل في الواقع ولا يؤدي إلى تغييرات صحية دائمة للناس.

في ما يلي بعض حيل النظام الغذائي التي يجب تجنبها، وفقا لموقع " eatthis".

حمية الكيتو

لا خبز ولا معكرونة وفواكه وخضروات محدودة - بالنسبة للبعض لا توجد طريقة للعيش على الإطلاق، بالنسبة للآخرين، إنها طريقة حياة، أصبح نظام كيتو الغذائي أحد أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا خلال السنوات القليلة الماضية حيث ادعى أتباعه أنهم يفقدون الوزن بشكل أسرع مما يتصورون.

على الرغم من العدد الكبير من البيض الذي يستهلكه أولئك الذين يتبعون حمية الكيتو، إلا أنه ليس كل ما في الأمر، وفقًا لمقال نشره مركز جامعة شيكاغو الطبي، يمكن أن يؤدي نظام كيتو الغذائي إلى انخفاض ضغط الدم وحصوات الكلى ونقص المغذيات بالإضافة إلى اضطراب الأكل.

مطهرات العصير

من الناحية النظرية، يبدو العصير المطهر مثل تغيير الزيت لجسم الإنسان، تقوم بضخ جسمك ممتلئًا بالعصير حتى يتم تنظيفه تمامًا، وفي هذه العملية، من المحتمل أن تفقد بضعة كيلوجرامات.

أيضًا العصير، وأنظمة التخلص من السموم الأخرى، هي طرق شائعة للأشخاص لمحاولة إنقاص بعض الوزن، بينما يعتقد الكثير من الناس أنه يمكنهم التخلص من السموم من أجسامهم من خلال نظامهم الغذائي، فهذه عملية يقوم بها الكبد بالفعل، والتي تعمل على تصفية السموم وتحييدها قبل طردها من الجسم، وفقًا للصحة، يمكن أن تجعلك مطهرات العصير تشعر بالضعف ويمكن أن تؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي لديك.

عدم تناول الكربوهيدرات

على الرغم من كل ما سمعته، من الممكن تناول الكربوهيدرات والتمتع بصحة جيدة، مثل الأنظمة الغذائية الأخرى، يتعلق الأمر أكثر بجزء الكربوهيدرات في طعامك، مقابل ما إذا كان هناك أي منها على الإطلاق، إن الكربوهيدرات لها الكثير من الفوائد للجسم أيضًا.

الكربوهيدرات هي طاقتك على المدى القصير وهي أيضًا وقود عقلك لعملية تفكيرك، لهذا السبب عندما تكون متوترًا جدًا وتكون مرهقًا جدًا، تشعر أنك بحاجة إلى المزيد من السكريات لأن عقلك يمر بهذه الكربوهيدرات بشكل أسرع قليلاً مما لو كان يومك أقل نشاطًا.

الصوم المتقطع

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن عدم تناول الطعام لفترة من الوقت سيؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، الصيام المتقطع هو حيلة غذائية يتنقل فيها المشاركون بين مراحل الأكل وعدم الأكل، لا يحدد النظام الغذائي ما يجب أن تأكله، بل يركز أكثر على ما يأكله الشخص، الحقيقة أن الصيام المتقطع لا يعمل بسبب تركيزه على "متى" بدلاً من "ماذا".

تقليل كمية الأكل

الحل السريع عند محاولة إنقاص الوزن هو تناول كميات أقل، ولكن قد يكون ذلك أحد أسوأ طرق الحمية الغذائية بسبب العواقب الوخيمة التي يمكن أن تلحق بصحتك.

بدلاً من تناول كميات صغيرة، على الأشخاص الذين يرغبون في التمتع بصحة جيدة يجب أن يغيروا طريقة تناولهم للطعام، بدلاً من الحد بشدة من الكمية.

تناول شوربة الخضار فقط

نظام حساء شوربة الخضار الغذائي يحد بشدة من السعرات الحرارية، وهذا هو السبب في أن الكثير ممن يتبعونه يرون فقدانًا مفاجئًا للوزن ويستمر عادةً لمدة سبعة أيام.

هذه الحميات، خاصة إذا كانت تعتمد على عدد محدود من الأطعمة، قد تكون غير كافية أو غير متوازنة من الناحية التغذوية، مثل هذه الأنظمة الغذائية عادة ما تكون غير فعالة في تعزيز الصحة واللياقة على المدى الطويل.

القيام بأي شيء سريع أو سهل

مع الأنظمة الغذائية، من المأمول التفكير في أنه من خلال الاستغناء عن أنواع مختلفة من الأطعمة أو اتباع نظام غذائي قاسي، يمكنك فقدان الوزن بسرعة والحصول على جسم تحلم به، ولكنه أيضًا تفكير غير واقعي للغاية، في حين أن التخلص من الوزن يمكن أن يكون في بعض الأحيان عملية سريعة، إلا أن الحصول على جسم صحي يكون أكثر صعوبة ويتطلب عملاً شاقًا حقيقيًا في كثير من الأحيان، إن أحد أكبر العوائق التي يعاني منها الناس هو الإحباط بسبب عدم وجود نتائج سريعة.

إذا كان توقعي أنني سأفقد 30 كيلو في 30 يومًا وهذا لم يحدث، فإن معظم الناس يستسلمون ويشعرون أنهم فاشلون وهم مخطئون.