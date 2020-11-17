كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - تُعير النساء اهتمامًا في مواكبة أبرز صيحات موضة الشعر، ويستخدمنَّ صبغة الشعر بشكل متكرِّر للحصول على إطلالة متجددة وعصرية تزيد من جمالهنَّ، وتمنحهنَّ لمسات مميزة من الأنوثة، وتتعدَّد ألوان صبغات الشعر وتظهر أنواع كثيرة يوماً بعد يوم، ومع بداية خريف وشتاء 2021، سيطرت مجموعة كبيرة من ألوان الصبغات الرائعة والمُلفتة، إلا أنَّ كل منها يناسب بشرة معينة، وتأرجحت ألوان الخريف والشتاء بين الألوان الطبيعية والتدرُّجات الدقيقة الدافئة.

إختيارك لون الصبغة لا يعتمد فقط على كونه يثير إعجابك أو حتى مواكباً للموضة، ولكن الأمر يتوقف بشكل كبير مع تناسبه لدرجة لون بشرتك، وفيما يلي تعرّفي مع "الخليج 365.نت" إلى أبرز ألوان صبغات الشعر، وإختاري ما يناسب بشرتك، في السطور الآتية:

ألوان صبغات الشعر حسب لون البشرة مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر

ألوان صبغات شعر وفق لون البشرة



صبغة الشعر الأشقر الفاتح

ألوان صبغات شعر أشقر فاتح

تتسم بعض ألوان صبغات الشعر بالجرأة والحيوية، وكل يوم تظهر ألوان جديدة بالإضافة إلى الألوان الشائعة، ولكن يبقى الأشقر الفاتح بدرجاته المتعدِّدة والمتنوِّعة، خيارك الأمثل لإطلالة متجددة بكل ما للكلمة من معنى، ويُناسب هذا اللون جميع ألوان البشرة؛ البيضاء، والسمراء والحنطية، ولا يتعارض مع لون الشعر الطبيعي إذا كان أسوداً أو بنّياً، فالأشقر الفاتح أصبح لوناً مميّزاَ عند النجمات والمشاهير، وسرعان ما إنتشر كونه لوناً جميلاً وحيوياً على الشعر.



صبغة الشعر الأسود

ألوان صبغات شعر أسود

يمنح اللون الأسود صاحبته جمالاً وجاذبية تختلف عن باقي ألوان الشعر الأخرى، وعلى الرغم من أنَّه في الوقت الحالي ، يمكنك العثور على لوحة غنية بالألوان الطبيعية، إلا أنَّ الأسود لم يفقد أهميته ويحمل الكثير من الانعكاسات المختلفة، وهو من أروع الألوان لصاحبات البشرة السمراء، أو السمرة المتوهجة، أو البشرة الطبيعة الزيتونية.

وإذا كنتي تخشين اللون الأسود، ننصحك بتجربة الظلال البنية الداكنة في البداية ثم الإنتقال تدريجياً الى اللون الأسود مما سوف يجعلك مستعدة أكثر لتقبل اللون الأسود.

أما بالنسبة للبشرة البيضاء يناسبها اللون الأسود القريب من البني الداكن، لأنَّ إختيار الأسود الغامق يجعل البشرة تبدو باهتة ومتعبة.



صبغة الشعر الأشقر الرمادي

ألوان صبغات شعر أشقر رمادي

إذا كنت من صاحبات البشرة الحنطية، فأنت محظوظة لأنك تمتلكين أجمل ألوان البشرة وأكثرها جاذبية؛ فهي من ألوان البشرة التي تتناسب مع الكثير من ألوان الصبغات.

يُمكنك إعتماد لون الأشقر الرمادي فهو من الألوان الجريئة ومناسب جداً لتظهري بلوك عصري رائع يبرز جمال عينيك بشكل كبير.

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صبغة الشعر البني الشوكولاتة الفاتح

صبغات الشعر البني الشوكولاتة الفاتح

يترأس لون الشعر البني الشوكولاتة الفاتح صيحات صبغات الشعر لهذا الموسم، وما يُميزه أنَّه يتناسب مع جميع ألوان البشرة، يُمكنك إعتماده لتبرزي جمالك وتألقك، وبإستطاعتك إضافة لمسة من الدرجات الحمراء الناعمة في اللون البني الشوكولاتة لإطلالة طبيعية ومثالية أوإعتماد البني الشوكولاتة مع خصلات الهايلايت بلون الكراميل، لأنَّ لون الكراميل ليس بعيداً كثيراً عن لون الشوكولاتة بالتالي خصلات الهايلايت لن تبدو قوية بشكلِ مبالغ به.

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صبغة الشعر الأحمر

صبغات الشعر الأحمر

هل ترغبين بالتجديد؟ إذاً كوني متميزة ومتألقة وإعتمدي الّلون الأحمر؛ فهو يُعتبر من أجمل الألوان، ولا تنتهي موضته ولكنه يُمكن أن يخفّ في فترات ثم يعود للرجوع سريعاً، لما له من تدرُّجات جميلة وجذَّابة.

يتناسب اللون الأحمر مع مختلف درجات البشرة، فالدرجة الفاتحة منه تُناسب أصحاب البشرة شديدة السمار، أما بالنسبة للدرجات الغامقة منه فهي تناسب أصحاب البشرة المتوسطة والفاتحة.



صبغة الأشقر الذهبي الفاتح

صبغات الشعر الأشقر الذهبي الفاتح

هل أنت من صاحبات البشرة البيضاء وتملكين شخصية جريئة وترغبين في الحصول على إطلالة ملفتة وفريدة من نوعها؟

لا تتردّدي في إختيار الأشقر الذهبي الفاتح، لمواكبة أحدث صيحات صبغات الشعر، وللحصول على إطلالة مُشرقة لتحققي غايتك وتتألّقي بإطلالة ساحرة.



صبغة الشعر الأزرق الداكن

ألوان صبغات شعر أزرق داكن

إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء ولديك شعر أسود، يُمكنك مواكبة الموضة وإختيار اللون الأزرق الغامق، يُعدّ هذا اللون هو الأقرب للأسود لذلك يبدو مناسباً لك إلى حد كبير، فهو سيعُطيك شكلاً مختلفاً وستايلاً أنثوياً جذاباً.

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