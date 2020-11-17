كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - يعد العود من أغلى زيوت العطور وأكثرها رواجًا، حتى أنه يطلق عليه "الذهب الأسود السائل".

وعلى الرغم من أن العطور عطر رائع طوال أوقات العام، إلا أنه يناسب أكثر شهور الخريف والشتاء، كما يناسب أيضاً مناسبات المساء.

ومنذ مئات السنين تحتل رائحة العود الأفضلية للعديد من النساء لرائحتها الشرقية المميزة.

وفي السطور الآتية يقدم لكِ "الخليج 365.نت" أحدث عطور نسائية بنفحات العود.



عطر غوتشي Gucci Intense Oud

عطر غوتشي Gucci Intense Oud



يعد هذا العطر هو الخيار الأمثل لكِ إذا كنتِ من عشاق العود، وهو خليط من مجموعة من الروائح على رأسها العود.

ويحمل العطر مع رائحة العود رائحة خشبية فاخرة بسبب رائحة الباتشولي التي تشعرك بأجواء شرقية دافئة.

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عطر فان كليف أند آربلز عود Van Cleef & Arpels Precious Oud

عطر فان كليف أند آربلز عود



عطر آسر يتميز برائحة العود النفاذة، وهو مناسب جداً للمرأة المنطلقة القوية وهو مزيج من خشب الصندل والعنبر، وبتلات مسك الروم، ونجيل الهند والياسمين، مما ينتج عنه عطر عود فريد وفخم للغاية.



عطر أرماني برايف عود رويال Armani Prive Oud Royal

عطر أرماني برايف عود رويال



يتميز برائحة أنثوية رائعة، ناعمة ومحببة للكثير من النساء، وهو مناسب جداً للمرأة العربية حيث إنه يتكون من مزيج من الروائح الشرقية مثل الورد والعنبر والعود، كما أنه غني بمكونات البخور والزعفران وخشب الصندل.

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أمواج أونور Amouage Honour

أمواج أونور Amouage Honour



إذا كنتِ امرأة تبحثين عن عطر عود يتميز بالأناقة والشعور بالجمال، فهذا هو العطر الذي يجب أن تقتنيه، فهو مزيج رائع من العود، و الجاردينيا وزنبق الوادي والياسمين والقرنفل ومسك الروم، ومع نفحات من العنبر ونجيل الهند والجلد.

ويوفر هذا العطر شعورًا مثاليًا للاسترخاء والانتعاش في معظم المناسبات.



توم فورد عود وود Tom Ford Oud Wood

توم فورد عود وود



واحد من أحد أشهر ماركات العطور، يتميز بثبات قوي ورائحة مميزة بنفحات العود مما يزيد من ثقة المرأة في نفسها.

وهذا العطر مزيج متناغم من خشب العود ونجيل الهند وخشب الصندل والهيل وخشب الورد، مع بعض مكونات العنبر وحبوب التونكا.



كريستيان ديور عود أصفهان Christian Dior Oud Ispahan

كريستيان ديور عود أصفهان



عطر يتميز برائحة العود العميقة والورد، يتميز برائحة قوية جداً وثابتة لفترة طويلة وهو العطر المفضل للنساء اللاتي تفضلن الروائح المركزة والقوية، وهذا العطر مزيج من الورد، وخشب الأرز، وخشب الصندل.

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