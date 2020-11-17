طريقة تنسيق 6 صيحات موضة في شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - برزت مجموعة من صيحات الموضة هذا الموسم بعضها أعيد إلى الواجهة وكان قد سبق وحقق رواجًا كبيرًا في السبعينات والثمانينات، نستعرض لكِ أبرز توجهات خريف وشتاء 2020 - 2021 ونخبرك بطرق تنسيقها لإطلالة على الموضة.



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1- الجاكيتات القصيرة موضة شتاء 2021

Alexander McQueen



برزت هذا الموسم موضة الجاكيتات القصيرة Cropped jackets وتسابق كبار المصممون على تقديمها بقصات وألوان متنوعة، ظهرت عارضات ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti بجاكيتات سوداء منفوخة الكمين نُسقت مع بناطيل سوداء عالية الخصر مزينة بحزام أسود مطرز بالذهبي، فيما تألقت عارضة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen بإطلالة مميزة تناسب السهرة مؤلفة من جاكيت أحمر قصير وبنطال أسود مزود بتنورة خلفية.





2- طبعات المربعات الكبيرة تعود من جديد

Paul &Joe



لم تخلو مجموعات خريف 2020 من طبعة الترتان الكلاسيكية والتي تميزت هذا العام بحجمها الكبير، تنوعت موديلات المعاطف الترتان هذا العام وركزت كبريات الدور العالمية على الموديلات ذي الياقات العريضة، أعجبنا المعطف الذي يمزج بين اللونين الأبيض والأسود من مجموعة كريستيان ديور Christian Dior والمعطف متوسط الطول من مجموعة Monse.





كما نرشح لكِ الفساتين الواسعة بقصة A line من توقيع بول آند جو Paul & Joe والتي يمكن تنسيقها مع بوت طويل لتكتمل أناقتك الخريفية.







3- الأكتاف العريضة تستعيد مجدها هذا الموسم

Versace



هيمنت موضة الأكتاف العريضة والبارزة على تصاميم شتاء 2021، ارتدي البليزر الواسع عريض الكتفين من فيرساتشي Versace بطريقة الفستان وزيني الخصر بحزام أسود رفيع وتممي اللوك ببوت أسود طويل، لإطلالة أكثر إحتشامًا نسقيه مع بنطال جلد أسود.





تؤمن لكِ التايورات التويد المزوده بأكمام على شكل الكاب من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka إطلالة فخمة على مدار اليوم، جربي تنسيقها مع حذاء أسود مدبب بكعب رفيع وحقيبة كتف سواء.



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4- الكاب بمختلف موديلاته لإطلالة فخمة هذا الشتاء

Givenchy



يعود الكاب في شتاء 2021 بقصات شديدة الفخامة تحدد الأكتاف وتخفي عيوب الجسم، تألقت عارضة جيفنشي Givenchy بكاب رمادي طويل مصمم على طراز الفستان نسقته مع قفازات برغنديه، كما أحببنا الكاب الجملي الطويل الذي يعلو الكاحل ببضع السنتيمترات من توقيع دار سيلين Celine والذي نُسق مع فستان مطبع من نفس طوله وبوت أسود طويل.





كما نرشح لكِ الكاب الأخضر الواسع المزود بأزرار على الجانبين من توقيع لانفان Lanvin ويمكنك تنسيقه مع قميص أبيض وبنطال جينز أبيض وانتعلي حذاء أبيض رياضي.





5- المزج بين الأحمر والوردي موضة خريف 2020

Alberta Ferreti





لا تزال صيحة الجمع بين اللونين الأحمر والوردي متربعة على عرش الموضة العالمية، تجرئي ونسقي الكنزه الوردي الفاتحة مع بنطال أحمر مائل للبرتقالي وتممي اللوك بمعطف وردي داكن على طريقة عارضة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، بإمكانك أيضًا أن تستوحي من إطلالة عارضة كارولينا هيريرا Carolina Herrera والتي لائمت الكنزه البنطال الوردي مع كاب أحمر طويل يصل إلى الأرض وبوت أحمر طويل.







6- موضة الياقات العريضة تجتاج منصات العروض

Erdem



أعادت دور الأزياء بعض الصيحات إلى الواجهة وفي مقدمتها الياقات العريضة Big collars التي برزت في سبعينات القرن الماضي، الياقات العريضة ارتبطت هذا الموسم بالكنزات الصوف الخفيفة، صادفنا لدى إرديم Erdem كنزه رمادية مزينة بياقات دانتيل نسقيها على طريقة العارضة مع فستان أو تنورة طويلة مطبعة بالورود مؤلفة من طبقتين.

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