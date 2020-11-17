قفاطين مغربية للمناسبات مستوحاة من خولة بنعمران

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - خولة بنعمران، فنانة مغربية شاركت في برنامج المواهب ستار أكاديمي، ولم تَحْظَ بفرصة لتكملة المشوار بالبرنامج، إلا أن جمهورها شجَّعها على مواصلة مشوارها الفني، وبذلك حققت شعبية واسعة بامتلاكها أكثر من مليونَيْ متابع على إنستجرام، وهي أول سفيرة عربية للجمال، لذا نقدم لكُنَّ من وحيها أبرز إطلالاتها بالقفاطين المغربية؛ لتستوحي منها بعض الخيارات.



قفاطين ملكية مستوحاة من خولة بنعمران

قفاطين ملكية مستوحاة من خولة بنعمران



بَرَزَتْ خولة بنعمران بعدة قفاطين ملكية مميزة، كان من أبرزها قفطان من المخمل الأخضر المزين برسوم الزهور الملونة مع التطريز الذهبي، وأكملت مظهرها بمكياج قوي مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع مزين بتاج ملكي لإطلالة شتوية فاخرة، وتأنقت بقفطان بنفسجي من المخمل المكسو برسومات الزهور المختلفة ومطرز بالذهبي في الجزء العلوي مع أكمام شفافة، ولجأت للمجوهرات الملكية القديمة في هذه الإطلالة مع الشعر الويفي والمكياج البنفسجي، وتجملت في الإطلالة الثالثة بقفطان أزرق مكسو بالتطريزات والرسومات المميزة مع الأكمام الشفافة لخيار أنثوي ناعم، ولإطلالة أكثر تميزًا ظهرت بقفطان أسود مطرز بالذهبي على الجانبين مع خيوط رقيقة في الكتف وحزام عريض ليحدد الخصر.

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خيارات القفاطين الناعمة من خولة بنعمران

خيارات القفاطين الناعمة من خولة بنعمران



إن كنتِ بحاجة لقفطان ناعم بتصميم أنثوي مناسب للكثير من المناسبات، فيمكنك اعتماد عدة تصميمات من خولة بنعمران؛ حيث ارْتَدَتْ قفطانًا سماويًّا طويلًا مطرزًا بالذهبي والكحلي في الجزء العلوي ومن الأسفل إلى جانب حزام الخصر العريض باللون الكحلي، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع مع المكياج الزهري، وفي إطلالة ثانية ظهرت بقفطان أبيض واسع مطرز بالذهبي والأخضر مع حزام محدد للخصر لمظهر فاخر في المناسبات المختلفة، واعتمدت في هذه الإطلالة على مكياج عصري مرتكز على طلاء الشفاه الداكن، وفي الإطلالة الثالثة اختارت قفطانًا زهريًّا مصممًا بقماش الشيفون مع المخمل، وطُرز بالذهبي بطريقة بسيطة وأنثوية، كما أطلت بقفطان بدرجة فاتحة من البرتقالي المطرز بالنقوش البنفسجية مع الفصوص الذهبية لمظهر يتناسب مع الإطلالات اليومية، ونسقت في الإطلالة الخامسة قفطانًا بنفسجيًّا مكسوًّا بالتطريز الفضي والنقوشات البنفسجية، وزينت مظهرها بتسريحة الويفي مع المكياج البنفسجي لمظهر شبابي مرح.

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تصميمات لقفاطين مصممة بذيل للعروس

تصميمات لقفاطين مصممة بذيل للعروس



اعتمدت خولة بنعمران على القفاطين المصممة بذيل طويل في الكثير من الإطلالات؛ وذلك لتبدو كعروس مذهلة متمسكة بتقاليد بلدها المغرب، وقد تألقت بقفطان من الساتان الأزرق المكسو بالتطريز الفضي، وأكملته بتاج ضخم ليزيِّن تسريحة شعرها الويفي، واختارت مجوهرات فضية مميزة مواكبة لتصميم القفطان، كما ظهرت بقفطان زهري من الساتان المطرز بالفضي في الجزء العلوي والذيل، ورفعت شعرها لتُبْرِزَ جمال التاج الضخم بأسلوب مناسب للقفطان، وفي الإطلالة الثالثة ارتدت قفطانًا سماويًّا مطرزًا بالذهبي ومصممًا بذيل مُكمل من الأعلى كقصة الكاب، واعتمدت مجوهرات ملكية مبهرة، ولخيار أخير أطلت بقفطان أبيض مطرز بالزهور الملونة مع حزام عريض ذهبي، ولجأت للمجوهرات الذهبية المصممة بفصوص ملونة لإطلالة مناسبة للعروس.

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