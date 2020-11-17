نجوم عرب تنافسوا على ارتداء الأزياء الكاجوال بأسلوب جريء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - يعتمد أغلب النجوم العرب على الأزياء الكاجوال في الكثير من إطلالاتهم، فعلى عكس النجمات، قد يستعين النجوم بالملابس الكاجوال في الحفلات الغنائية أو المهرجانات الفنية، بشكل جريء ولافت.

ويتميز بعض النجوم العرب بارتداء الأزياء الكاجوال بطرق مبتكرة وجريئة، للفت الأنظار إليهم خلال المناسبات الفنية أو الحفلات الغنائية.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك "الخليج 365.نت" مجموعة صور لنجوم عرب تنافسوا على ارتداء الأزياء الكاجوال بأسلوب جريء.



عمرو دياب

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يتميز النجم عمرو دياب بارتدائه الملابس الكاجوال بطرق جريئة ومبتكرة، خاصة في حفلاته الغنائية والفيديو كليبات التي يقدمها.

وفي إحدى الحفلات الغنائية على شاطئ البحر خلال الصيف الماضي، اختار عمرو دياب ارتداء قميص أوف وايت مُطبع بالرسوم السوداء، مع شورت قصير باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الأبيض.

فعلى عكس المعتاد، وبدلاً من ارتداء تيشرت مع هذه الإطلالة الكاجوال، اختار عمرو دياب ارتداء القميص ليضفي عليها قدراً من العصرية.

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حماقي

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يتميز محمد حماقي بأناقته وحرصه الدائم على الظهور بإطلالات مميزة، خاصة الإطلالات الرسمية التي يُطل بها دائماً في برامجه وبوسترات الألبومات التي يُقدمها.

ولكن في بعض الأحيان، يُفضل حماقي الإطلالات الكاجوال الجريئة، والتي كان أبرزها تلك الإطلالة التي اعتمدها في حفل جامعة النهضة في مصر، وهو الحفل الذي ارتدى فيه حماقي بنطلوناً وتيشرت باللون الأسود، وسويت شيرت يجمع بين 3 نقشات وألوان مختلفة من الكاروهات إضافة إلى نقشة المقلم، مما جعل كل قطعة من السويت شيرت لها لون وتصميم مختلف، في إطلالة جرئية وغريبة في ذات الوقت.

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تامر حسني

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يُفضل تامر حسني دائماً الإطلالات الكاجوال، سواء في حفلاته الغنائية أو المناسبات الفنية، أو حتى بوسترات ألبوماته.

وفي إطلالة كاجوال جريئة، خلال حفله بالسعودية بداية العام 2020، اعتمد تامر حسني أزياء باللون البرتقالي النيون، استطاع تامر حسني توظيفه بشكل مميز وجذاب، مرتدياً بنطلوناً وتيشرت أسود، مع بليزر كاجوال باللون البرتقالي، فيما صُمم البنطلون بخط على الجانبين بنفس لون البليزر.

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واعتمد تامر حسني مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً باللون الأبيض والبرتقالي، لإطلالة أكثر عصرية وجرأة.

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أحمد فهمي

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يحرص أحمد فهمي على اعتماد أزياء كاجوال جريئة في إطلالاته اليومية، إذ يختار دائماً قطعاً من الملابس غير المتناسقة معاً، ليشكل منها إطلالة جريئة وغريبة في ذات الوقت.

وفي إحدى إطلالاته الكاجوال، اختار فهمي ارتداء بنطلون رياضي باللون الأخضر الداكن، مع تيشرت باللون الأسود المُطبع باللون البرتقالي، مع جاكيت من الجلد الرمادي، وحذاءً رياضياً باللون الأبيض ذي الخطوط الملونة.

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وفي إطلالة أخرى أكثر جرأة، اعتمد فهمي بنطلوناً رياضياً باللون الرمادي ذا خصر "ساقط"، مع بلوفر أنيق باللون الأوف وايت المنقط بالرمادي، وهو البلوفر الذي صُمم لتنسيقه مع بنطلون جينز أو جاكيت جلد، ولكن فهمي اختار اعتماده مع بنطلون رياضي.

ونسق فهمي مع هذه الإطلالة حذاءً رياضية باللون البيج والبرتقالي.

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أحمد مالك

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اشتهر الممثل المصري الشاب أحمد مالك بإطلالاته الجريئة على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية حول العالم، وذلك منذ إطلالته الغريبة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الأخيرة، أثناء عرض فيلمه The Furnace.

وأثناء حضوره مهرجان الجونة السينمائي الذي عرض نفس الفيلم أيضاً، اختار مالك الظهور بإطلالة كاجوال جريئة على السجادة الحمراء للمهرجان، مرتدياً تيشرت باللون الأسود، مع بنطلون من القماش الأسود، وهو بنطلون بدلة في الأساس، ولكن اختار مالك أن يرتديه مع تيشرت، ليكمل إطلالته الكاجوال.

وأكمل مالك إطلالته بارتداء قناع للوجه باللون الأسود.

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