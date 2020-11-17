آخر ظهور لـ زوجة ماجد المصري قبل إصابتها بكورونا.. ترقص على أماكن السهر

علاقات و مجتمع

أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "رانيا": "عملت مسحة امبارح.. وطلع عندي كورونا.. أي حد كان مختلط بيا الفترة اللي فاتت ياريت يطمن.. ادعولي بالشفا يارب أنت الشافي المعافي".

وطالبت زوجة ماجد المصري، المخالطين لها خلال الفترة الماضية بضرورة أخذ إجراءاتهم الاحترازية والاطمئنان على أنفسهم.

وكان آخر ظهور لرانيا أبو النصر، من خلال مشاركتها في إحدى الحفلات، التي ظهرت خلالها مع زوجها الفنان ماجد المصري، وشاركت وقتها الفنانة نسرين أمين، متابعيها، عبر خاصية القصص مقطع فيديو من الحفل.

وأظهر مقطع الفيديو الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر، وهما يرقصان على أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب.

ماجد المصري وزوجته

جدير بالذكر أن قصة حب تجمع بين الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبوالنصر، فلم تخل مناسبة إلا ويعبر لها عن حبه، إذ وجّه لها رسالة في عيد ميلادها، من خلال صورة عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "كل سنة وأنت طيبة يا قلب قلبي، ربنا مايحرمني منك".

وظهر الثنائي في الصورة بملابس صيفية، حيث ارتدت زوجة المصري فستان ستان من اللون الأخضر، وارتدى هو قميصا مشجرا أزرق.

وتفاعل وقتها مع الصورة، عدد كبير من الجمهور والمتابعين عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "ربنا يخليكم لبعض كل سنة وهي طيبة"، و"القمر الحلوة الطيبة الجدعة كل سنة وأنتي غالية".