يعتبر الأرز من الأكلات الاقتصادية التي يسهل تحضيرها في أي وقت دون تأثير على الميزانية، كونه يتواجد داخل كل منزل، وتتعد أنواعه وطرقه تحضيره بالوصفات المختلفة.

ويُقدم "هُن" طرق مختلفة لعمل الأرز، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الأرز بالبصل

مقادير الأرز بالبصل

كوب أرز.

3/4 بصلة.

1/4 ملعقة صغيرة زيت.

ملعقة صغيرة ملح، أو حسب الحاجة.

2 كوب ماء.

طريقة عمل الأرز بالبصل

- يفرم البصل ويوضع في الزيت على النار، ويحرك حتى يقترب إلى اللون الذهبي.

- يضاف الرز بعد غسله ويوضع الملح والماء، يحرك الخليط ويغطى القدر.

- يترك لمدة ربع ساعة، يمكن تذوق الرز إذا نضج وأصبح قابلا للأكل، وإذا كان الماء شارف على الانتهاء أضف ماء بحسب الحاجة.

الأرز بالبشاميل

مقادير عمل أرز بالبشاميل

1 كوب أرز مفلفل مطبوخ.

لحمة شرائح.

ماء بصل.

سماق.

سمسم.

حبة البركة.

خل.

بصلة مبشورة.

بسلة وجزر مسلوق.

فلفل أحمر رومي.

دقيق.

ملح وفلفل.

لبن.

كريمة.

سمنة.

جبنة مبشورة.

طريقة عمل أرز بالبشاميل

- تشوح اللحمة الشرائح في الزيت ثم تضاف ملعقة من السمنة، ثم يضاف عليها قليل من الماء.

- تضاف البسلة والجزر وتتبل بالملح والفلفل، ثم يضاف السماق و رشة خل.

لعمل البشاميل

- تذوب السمنة ثم يضاف الدقيق ويقلبا جيدًا.

- يضاف اللبن ويقلب جيدًا حتى يثقل القوام، ثم تضاف الكريمة ثم يتبل بالملح والفلفل.

- يخلط الأرز بالبشاميل، ثم توضع كمية في البايركس.

- تضاف حشوة اللحمة بالبسلة ثم طبقة أخرى من الأرز بالبشاميل.

- ثم طبقة من البشامبيل على الوجه، ثم تضاف الجبنة على الوجه.

- يدخل البايركس الفرن حتى تمام النضج وتقدم وتزين بحبة البركة والسمسم ورشة من الفلفل الأحمر.

الأرز الأحمر

مقادير الأرز الأحمر

أرز بسمتي.

جمبري.

سمك كاليماري.

كوب صلصة طماطم.

عصير ليمون.

3 ملاعق صغيرة سكر.

زبدة.

زيت ذرة.

ثوم مفروم.

ماء مغلي.

ملح وفلفل.

طريقة تحضير الأرز الأحمر

شوحي السي فود مع الثوم وزبدة وزيت وملح وفلفل.

أضيفى عصير الليمون ويقلب جيدًا.

أضيفي الصلصة والسكر واستمري في التقليب.

ضعي الأرز واتركيه يتحمص قليلا مع المكونات.

أضيفي الماء واخفضي درجة الحرارة حتى يكتمل النضج.

الأرز بالزعفران

مقادير الأرز بالزعفران

2 حبة بصل.

سمن.

80 جرامًا مشمش مجفف.

مقطع 300 جرام أرز مصري.

400 مل مرق خضراوات.

ربع كوب فستق.

رشة زعفران.

½ كوب من الماء الساخن.

طريقة تحضير الأرز بالزعفران

- يقطع الخضار مكعبات صغيرة ويشوح جيدًا.

- يضاف الأرز ويقلب جيدًا ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الزعفران.

- يضاف الماء الساخن ويترك حتى تمام النضج.

الأرز بالكبد والقوانص

طريقة عمل الأرز بالخلطة بالكبد والقوانص

2 كوب أرز.

ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة توابل مشكلة.

ملعقة كبيرة سمنة.

ربع كيلو كبد دجاج مقطعة صغير.

ربع كيلو قوانص دجاج مقطعة صغير.

3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس.

مرقة منزوعة الدسم.

ملعقة صلصة طماطم.

كوب لوز مقشر.

نصف كوب زبيب أو أكثر.

كوب بندق مقشر.

طريقة عمل الأرز بالخلطة بالكبد والقوانص

- في وعاء الأرز ضعي الزيت وملعقة من السمن وشوحي الأرز جيدًا حتى يأخذ اللون الذهبي.

- في وعاء آخر ضعي السكر واتركيه حتى يتكرمل ثم ضيفي عليه المرقة تدريجيًا، وتبليه بالملح والفلفل ثم ضيفي ملعقة من الصلصة.

- في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي القوانص أولا وشوحيها ثم ضيفي الكبد، وتبليها بالملح والفلفل والتوابل.

- ضيفي المرقة بالسكر الكراميل على الأرز واتركيه لينضج.

- في طاسة ضعي المكسرات وشوحيها في ملعقة من السمن حتى تأخذ لونًا ذهبي.

- في قالب ضعي الكبد والقوانص ثم ضيفي الأرز وضعيهم في طبق التقديم، ثم زينيهم بالمكسرات وقدميه ساخنًا.