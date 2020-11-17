تعتبر الفتة من الأكلات الشعبية المفضلة لدى البعض، إذ تعتبر من أشهى الأكلات التي يتميز بها الشعب المصري، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الفتة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد" على قناة "سي بي سي سفرة".

المكونات

لحمة مسلوقة.

خبز بلدي.

أرز.

مرقة لحمة.

عصير طماطم.

زبدة.

ثوم.

خل.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير الفتة

شوحي الخبز فى الزبدة مع الثوم والخل.

شوحي الثوم فى الزبدة على النار، ثم ضيفي عصير الطماطم واتركى الخليط حتى يتسبك ثم ضيفي قطع اللحمة المسلوقة.

رصي الأرز والخبز والصلصة واللحمة في بايركس.

غطى الفتة بورق ألمونيوم وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

فوائد الفتة

تحتوى الفتة على فيتامين "ب" المركب وهو من الفيتامينات المقوية للأعصاب.

تحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة مثل مادة "الليكوبين"، وهي من المواد التي تعمل على تحسين كفاءة الجهاز المناعي، كما تساعد على تحسين كفاءة الجهاز المناعي.

تحتوى الفتة على عنصر الزنك، وهو من العناصر المفيدة للبشرة والشعر والأظافر.

تحتوي على عنصر النحاس، وهو من الأملاح المعدنية التي تساعد علي تقليل الشيب المبكر.

عند إضافة اللحم الضاني على طبق الفتة يساعد ذلك في حصول الجسم على الأحماض الأمينية الأساسية التي تدخل في تكوين العضلات والشعر والإنزيمات اللازمة لتفاعلات الجسم ومساعدته علي التخلص من المواد الضارة.

لزيادة القيمة الغذائية لطبق الفتة، يُفضل إضافة الثوم الطازج، للحصول على فوائد الثوم الكثيرة.

أضرار الفتة

يسبب أحيانا تناول كميات كبيرة من الفته عُسر في الهضم.

حموضة المعدة.

تهيج وإجهاد المعدة.

تلبك معوي.

إسهال أو إمساك.

الشعور بعدم الارتياح المفاجئ.

طريقة عمل الفتة الدايت

المكونات

كيلو لحم مسلوق.

نصف كيلو أرز.

3 أرغفة خبز أسمر.

شوربة لحمة.

صلصة الفتة.

عصير 3 حبات طماطم.

معلقة صلصة كبيرة.

10 فصوص ثوم.

2 ملعقة خل كبيرة.

ملح وفلفل.

زيت زيتون للصلصة.

طريقة تحضير الفتة الدايت

سلق اللحمة فى الماء مع البصل والملح والفلفل وورق اللورا.

قطعي الخبز لقطع صغيرة مع تحميصه في الفرن.

قومي بعمل الصلصة من خلال تحمير الثوم في زيت الزيتون، ثم نضع عصير الطماطم والصلصة ويترك الخليط على النار حتى يغلي.

قومى بإضافة كوب من الشوربة، ثم اضبطي الملح وأضيفي الفلفل الأسود.

قومي بتحمير الأرز في زيت الزيتون، وأضيفي له الشوربة ثم قومي بإعداده بالطريقة التقليدية للأرز حتى تمام النضج.

وللتقديم، أحضري صينية، وضعي في الطبقة السفلى الخبز المحمص المقطع، ثم قليل من الشوربة وقلبيه، ثم ضعي الأرز فوقه ثم توضع الصلصة على الأرز وقطع اللحمة.