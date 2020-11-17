قانوني عن أم ألقت رضيعها أسفل عجلات سيارة: تنتظر السجن 20 عاما

علاقات و مجتمع

في واقعة لم تعرف مشاعر الرحمة والأمومة إليها طريق، قامت سيدة بإلقاء طفلها الرضيع، أسفل سيارة في أحد شوارع الهرم، حيث عثر عليه المارة حيًا، بين عجلاتها الخلفية، وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة الهرم.

وكانت انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل وإيداع الرضيع داخل إحدى دور الرعاية، حيث تواصل أجهزة الأمن أعمال البحث عن والدة الرضيع تمهيدًا للقبض عليها.

العقوبة القانونية للأم التي تخلصت من رضيعها

ويوضح الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ"هن"، ما تنتظره تلك السيدة من عقوبة جنائية، بسبب تخلصها من طفلها حديث الولادة بتلك الطريقة.

قال "سالم"، إن الوصف القانوني لتلك الجرائم، هو القتل العمد بالامتناع أو الترك مع سبق الإصرار والترصد، حيث تصل العقوبة الجنائية لها إلى السجن 20 عامًا كحد أقصى.

العثور على رضيع داخل كرتونة بكرداسة

وقائع تخلص بعض الأمهات من أطفالهن الرُضّع، تنكشف واحدة تلو الأخرى، ففي نهاية الشهر الماضي، تم العثور على طفل رضيع داخل كرتونة أمام منزل مدرس بمنطقة كرداسة.

وخلال التحقيقات تبين، أن "مدرسًا" عثر أمام منزله على كرتونة بداخلها الرضيع، وعقب عثوره عليه، أبلغ رجال الشرطة.

وكشف صاحب البلاغ، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من سيدة مجهولة عبر هاتفه المحمول، أخبرته خلاله بتركها لطفل رضيع داخل كرتونة أمام منزله، وطلبت منه أن يقوم بتربيته ويرعاه، موضحًا أنه بالفعل أنه خرج من المنزل، ليجد كرتونة بداخلها رضيع، وقال لها إنه لا يستطيع الاحتفاظ بالطفل لديه، وتربيته وطلب منها العودة لكي تأخذ رضيعها، ووعدها بإرسال مبلغ شهري نظير تربية الرضيع، لكنها رفضت وأغلقت الهاتف.