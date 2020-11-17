بعد إخلاء سبيل "طبيب الميكروباص".. السجن 3 سنوات للفتاة حال ثبوت كذبها

علاقات و مجتمع

بعد تحقيقات استمرت عدة أيام، قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بقيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية.

وقال الكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، إن المحامي المكلف من النقابة للدفاع عن الطبيب أبلغه بالقرار.

مقطع فيديو يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي أوائل الشهر الجاري، أثار مقطع فيديو جدلا كبيرًا، بعد أن تم تداوله بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق واقعة اتهام فتاة لأحد الأشخاص بالتحرش بها داخل سيارة أجرة "ميكروباص" وممارسة العادة السرية أمامها، حيث تبين أنه معيد بجامعة الزقازيق، كان يجلس بجوار طالبة فى السنة النهائية بالجامعة، وحاول ملامستها والتحرش بها.

وعقب القبض على الطبيب المتهم، أوردت تحقيقات النيابة تناقضا كبيرا في حديث الطرفين، حيث قالت الفتاة إن الأستاذ الجامعي حاول ملامستها والتحرش بها، مضيفة: "المتهم بدأ في النظر لهاتفه المحمول ثم نظر إلى وحاول التحرش بي فقمت بالصراخ واستنجدت بالأهالي".

العقوبة الجنائية للفتاة في حال ثبوت كذب ادعاءاتها

وتزامنًا مع أقوال الطبيب، ودفاعه عن نفسه، قد تجد الفتاة نفسها موضع اتهام حال ثبوت صحة أقوال الأستاذ الجامعي، وفقًا للدكتور علاء عبد ربه، أستاذ القانون الجنائي بجامعة فاروس.

وكشف "عبد ربه" خلال حديثه لـ"هن"، أنه في حال ثبوت استخدام الفتاة لعبارات توبيخية قد تتحول إلى واقعة سب وقذف، ولكن يمكن التغاضي عنها وفقًا للمشرع.

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات على: "يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة، لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أنه في حال ثبوت أن البلاغ كاذب، سيتم تطبيق عقوبة على الفتاة بحد أقصى السجن 3 أعوام، حيث تنص المادة 304 من قانون العقوبات على: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله، ونصت المادة 305 عقوبات، وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".

ومن جانبه، نفى المعيد بكلية طب جامعة الزقازيق، الواقعة، وقال في التحقيقات: "أنا معملتش حاجة والله معملتش حاجة.. أنا عندي مرض ومعملتش حاجة، يا جماعة أنا دكتور في الجامعة ومش هعمل حاجة غلط البنت دي كدابة"، مؤكدًا أن الأهالي لقنوه علقة ساخنة، عقب زعم الفتاة بالتحرش بها حتى وصلت الشرطة وأنقذته من أيديهم- بحسب روايته.

ولقي المتهم تضامنًا كبيرًا من قبل معارفه وأصدقائه، حيث أطلقوا عدة "هاشتاجات" من بينها "الطبيب مش متحرش"، "حق طبيب الزقازيق فين"، "الدكتور عبد الرحمن مش متحرش"، "حق الدكتور عبد الرحمن فين".