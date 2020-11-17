ما هي أكثر المنتجات التي تلاقي رواجا في "البلاك فرايداي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ينتظر الكثير منّا خصومات وعروض الجمعة السوداء أو البلاك فرايداي، ليستفيدوا من عروض التوفير وأقوى التخفيضات التي تقدمها المحلات والمتاجر الإلكترونية.

وتصل نسبة الخصومات في "البلاك فرايداي" إلى 70%، وتتوالى العروض المغرية في المحال التجارية، لذا ينتظر الملايين من الأشخاص تلك العروض.

وهناك العديد من المنتجات بعينها التي تلقى رواجاً كبيراً، فهي مطلوبة من ناحية، وسعرها مغري من ناحية أخرى. وبالتجول في بعض المتاجر في منطقة وسط البلد لاحظنا تزاحم الناس على:

الملابس:

تزاحم الناس على محلات الملابس لشراء ملابس على الموضة بأحدث الصيحات الشتوية وبأسعار مناسبة جداً.

وتراوحت الخصومات على الملابس بنسبة من 50 إلى 70%، وهناك محلات أعلنت عن عروض شراء قطع وعليها قطع مجانية.

الأحذية والحقائب:

الأحذية والحقائب من أهم الإكسسوارات التي تهتم بشرائها الفتيات، وتتميز المحلات الشهيرة بعمل عروض مميزة ومغرية تجذب بها الفتيات.

الأدوات الكهربائية:

الأجهزة والأدوات الكهربائية من أكثر الأشياء التي تلقى رواجاً كبيراً في البلاك فرايداي، نظراً للعروض الموجودة عليها، والتي تتمثل في شاشة وعليها أخرى مجانية، أو شاشة مع جهاز ستريو مجاناً.

المفروشات:

تنتظر العرائس موسم التخفيضات الموجود طوال شهر نوفمبر، وخاصةً البلاك فرايداي لجمع المتبقي من مستلزماتها، ويتزاحموا على محلات المفروشات، والسناتر المشهورة.