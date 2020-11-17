دراسة: السجائر الإلكترونية قد تغير استجابة الجسم لفيروسات الإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجد الباحثون في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية قد غيّروا بشكل كبير الاستجابات المناعية لفيروسات الإنفلونزا، وهو اكتشاف مثير للقلق مع اقتراب موسم الإنفلونزا وتفشي كورونا.

ووضع الباحثون اهتمامًا أكبر على المخاطر الصحية المحتملة للسجائر الإلكترونية، بشكل خاص مع انتشار وباء مرتبط بالجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع " medicalxpress".

وقالت ميجان ريبولي، الأستاذة المساعدة في قال قسم طب الأطفال بجامعة الأمم المتحدة: "كان هناك الكثير من الأسئلة حول ما إذا كان استخدام السجائر الإلكترونية والتقليدية مفيدًا أو ضارًا مع تفشي فيروس كورونا، ولم نحصل حقًا على إجابة مفيدة، ولكن عند المقارنة مع غير المستخدمين، أظهر الأشخاص الذين استخدموا السجائر الإلكترونية المزيد من التغييرات في الجينات المناعية في خلايا الجهاز التنفسي التي تقاوم الفيروسات، وأظهروا أيضًا مستوى مكبوتًا من الأجسام المضادة".

وفي العديد من المشاركين في الدراسة، كان هذا التغيير أكثر وضوحًا بين مستخدمي السجائر الإلكترونية منه بين المدخنين.

ونُشرت النتائج، التي قارنت مستخدمي السجائر الإلكترونية بمدخني السجائر وغير المدخنين، في المجلة الطبية American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology.

وأضافت ريبولي أنه بينما ركزت الدراسة على نموذج الإنفلونزا، فإن النتائج تشير إلى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي مثل كورونا من غير المدخنين.

وقالت: "لا نريد أن نرى أي قمع للجينات والبروتينات والأجسام المضادة المشاركة في الاستجابة المناعية، لكن هذا هو بالضبط ما رأيناه بين أولئك الذين يدخنون السجائر التقليدية والإلكترونية، إن استخدام السجائر الإلكترونية ليس أكثر أمانًا من السجائر، وهذه رسالة مهمة حقًا، ربما لا يجب أن تستنشق أي نوع من المنتجات المرتبطة بالتبغ؛ فكل ذلك يضعف استجابتك المناعية للفيروسات."

وأضافت ريبولي أنه إذا كنت تدخن أو تستخدم السجائر الالكترونية، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن استخدام معدات الوقاية الشخصية وحماية نفسك من كوفيد ومن التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، لأنك قد تكون أكثر عرضة للاستجابات السلبية لهذه الفيروسات".

وقارنت دراسة جامعة الأمم المتحدة بين غير المدخنين ومدخني السجائر ومستخدمي السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا، قام الباحثون بتلقيح المشاركين بفيروس الإنفلونزا الحية الموهن، وهو نموذج عدوى بالإنفلونزا يسمح للباحثين بفحص الاستجابات المناعية بأمان في الموضوعات.

بعد مقارنة السائل الأنفي والمؤشرات الحيوية الأخرى للمرضى، لم يجد الباحثون أن الحمل الفيروسي، أو كمية الفيروس في الشخص، يختلف بين المجموعات الثلاث في الدراسة، لكنهم وجدوا انخفاضًا في التعبير عن الجينات المناعية الضرورية للدفاع ضد الفيروس وكذلك الجينات التي تساعد في تدريب الجسم على منع العدوى مرة أخرى.

وقالت إيلونا جاسبرز، مديرة مركز UNC للطب البيئي والربو وبيولوجيا الرئة: "هذا ليس جيدًا، نريد أن نرى هذه المستويات تزداد أثناء الإصابة، إنها طريقة الجسم الطبيعية للدفاع ضد الفيروسات، هنا رأينا أن كلا من التدخين والسجائر الإلكترونية يعيقان مستويات الجينات المناعية، إن هذه قد تكون أنباء مقلقة بالنسبة لفعالية اللقاح بين هذه الفئة من السكان أيضًا، هذه الجينات مهمة أيضًا لمساعدة جهاز المناعة في الجسم على التعرف على الفيروس الذي واجهه من قبل، يمكن لجسمك التعرف على الفيروس وإنشاء نوع من الذاكرة المناعية، مما يمنعك من الإصابة اللاحقة، هكذا يعمل اللقاح."

وأضافت: "السؤال هنا، إذا كان هناك لقاحًا فعالاً بنسبة 90٪ ، فهل سيكون فعالاً بالمثل في مستخدمي السجائر الالكترونية، أم أنهم سيواجهون مشكلة في توليد تلك الذاكرة المناعية؟، هذا لا يزال غير واضح في هذا الوقت. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تبحث في كوفيد-19 على وجه التحديد".