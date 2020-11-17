بعد تكريمه بأفضل مصمم أزياء.. فساتين أثارت الجدل لهاني البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز هاني البحيري بجائزة أفضل مصمم أزياء لعام 2020، في مهرجان الفضائيات بدورته الـ11، الذي أقيم مساء أمس.

وصمّم هاني العديد من التصميمات المميزة التي لاقت إعجاب الجمهور، إلى جانب التصميمات التي أثارت الجدل ومنها:

مي عمر:

في عرض الأزياء السنوي الخاص الذي أقيم في أحد عروضه وحمل رقم 100 في مشواره بعالم الموضة المصرية والعالمية، قدّم "البحيري" فستانًا ارتدته الفنانة مي عمر بقيمة 15 مليون دولار بما يعادل نحو 241 مليون جنيه مصري، في نهاية الديفيليه.

الفستان كان مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، وجاء التصميم باللون الفضي للامع، بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات، واتسم الموديل بقصة قصيرة من الأمام، مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة، مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل.

تصميم الفستان المصنوع من الألماس الحر، استغرق نحو عام كامل، واحتوى مجموعة كبيرة من المجوهرات الحرة الثمينة، التابعة لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الألماس، حيث وضُعت الفصوص على الفستان يتقنية عالية، واستغرق تركيبها 25 يوميًا بشكل يدوي، بحسب ما يقول هاني البحيري، متابعًا: "اتبهدلنا، لأنه مش بتتلحم ولا بتتلزق كلها شغل يدوي".

نيكول سابا

والفستان الذي أثار جدلًا لارتفاع سعره، وتصدر الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل" حينها، ليس الأول في عروض أزياء هاني البحيري، إذ سبق وقدّم في عرضه العام الماضي فستان زفاف ارتدته الفنانة اللبنانية نيكول سابا بلغ سعره 10 ملايين دولار.

وجاء تصميم فستان "سابا"، فضي اللون مكشوف من عند منطقة الصدر، ومبطن باللون البيج بأكمام طويلة وشفافة، بالإضافة إلى ذيل طويل بتفصيلة ثنيات من الجانبين، ومزين بالألماس بشكل كامل بداية من الصدر حتى آخر ذيل الفستان، والأكمام الشفافة أيضًا لم تخلو من الألماس، إلى جانب طرحة طويلة شفافة مرصعة هي الأخرى.

يسرا اللوزي

وأيضا صمّم "البحيري" فستانًا ارتدته الفنانة يسرا اللوزي خلال عرض الأزياء الذي أقامه في 2017، بتكلفة بلغت 5 ملايين دولار أمريكي، كونه مرصًّع بالألماس.

وشارك في صنع فستان الزفاف الذي صممه "البحيري" رفيق أنطوان، العضو المنتدب لإحدى شركات الألماس بـ120 قيراطًا من لونD ودرجة نقاء if - وفقًا لرواية "البحيري"- وبشهادات ضمان عالمية.