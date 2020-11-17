رمضان ليس الأخير.. "وشم كاظم ومهووسة تامر" مواقف محرجة لنجوم الفن

علاقات و مجتمع

خطف الفنان محمد رمضان، الأنظار إليه، مساء أمس، حيث تألق في الظهور على السجادة الحمراء بحفل افتتاح الدورة الحادية عشر من مهرجان الفضائيات العربية، وفور دخوله هرولت فتاة إليه منهارة في البكاء، وفاجئته باحتضانه.

قام "رمضان" بتهدئة الفتاة المعجبة به، و"طبطب" على رأسها حتى تدخل الأمن وأبعد الفتاة عنه، ولكن سرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرض الفنانون لمثل هذه المواقف لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق "رمضان" عدد من نجوم الفن الذين تعرضوا لأشكال مختلفة من تعبير المعجبات عن حبهن.

معجبة مهووسة بتامر حسني

مع مطلع العام الجاري، تفاجئ الفنان تامر حسني، بمعجبة به حين وصوله للكويت لإحياء إحدى حفلاته، إذ أصيبت الفتاة بحالة هستيرية وظل "تامر" يهدئ من روعها: "بالراحة بالراحة"، بينما ظلت الفتاة تردد "مو مصدقة والله العظيم ما مصدقة".

دموع فتاة لأجل عمرو دياب

وفي إحدى حفلات الفنان عمرو دياب بمدينة الجونة، ظلت فتاة كانت موجودة بالحفل تبكي متأثرة بحبها للهضبة، بينما احتضنت دينا الشربيني الفتاة وظلت تمسح دموعها.

وشم يحمل اسم كاظم الساهر

في وقت سابق، تفاجئ الفنان كاظم الساهر بتعبير معجبة عن حبها إليه، عند دخوله إحدى المولات.

إذ تداول وقتها مقطع فيديو يظهر الفتاة التي رسمت "وشم" على ظهرها يحمل اسم كاظم الساهر، وكلمات واحدة من أشهر أغانيه "أدري بطريقي صعب واتعثّر بخطواتي.. لكن عِنادي أشّد، خلّي الثمن حياتي".

شعر في حب وائل الكافوري

وخلال إحياء الفنان اللبناني وائل كفوري، إحدى حفلاته في يوليو من العام الماضي، فوجئ بمعجبتين مهووستين به، فألقى المايك لأحدهم، فقامت بإلقاء الشعر في حبه، بينما طلبت الأخرى التصوير معه، وحين صعدت على المسرح فاجئته باحتضانه وتقبيله.