ياسمين صبري في إطلالة جديدة بفستان أحمر.. ومتابعون: جورجينا الغلابة (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث إطلالة لها ظهرت من خلالها بفستان أحمر.

وظهرت "ياسمين" في الصورة وهي مرتدية فستان أحمر محشتم، إذ جاء بصيحة الفستان الطويل ذو الأكمام الطويلة، ومزود بحزام من منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع وضع الاكسسوارات الأنيقة والمكياج البسيط.

وأثارت "ياسمين" إعجاب متابعيها بأحدث إطلالة لها، والذين جاءت تعليقاتهم: "أنتي قمر قوي"، "جورجينا الغلابة"، "إيه الجمال دا" و"شكلك يجنن".

آخر إطلالات ياسمين صبري

وخطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار لها، بصورة شاركت بها متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة على مقعدها، مرتدية بنطلون باللون الأسود، مع توب بنفس اللون، وجاكيت بلون الأوف وايت حيث جاء هادئ تمامًا.

وجاء الجاكيت، من توقيع دار الأزياء العالمية Gucci، والذي بلغ سعره 2200 دولار أمريكي أي ما يزيد على 34 ألف جنيه مصري.

ياسمين صبري: الحياة حلوة بس نفهمها

وفي وقت سابق، وجهت الفنانة ياسمين صبري، رسالة إلى جمهورها من مدينة الجونة، عبر تطبيق "إنستجرام"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ونشرت "ياسمين"، صورتين لها من إطلالتها في حفل افتتاح المهرجان، بفستان أزرق اللون تميز بأنه "أوف شولدرز" ولامع، كما أنه منقوش وبحزام رفيع، مع تسريحة شعر انسيابية، معلقة: "الحياة حلوة بس نفهمها"، وذلك عقب وصفها عام 2020، بأغنية "الحياة حلوة" خلال حديثها مع قناة "أون إي" على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الحياة حلوة بس محتاجة فلوس"، و"أكتر فستان حلو ومحترم وشيك"، و"الحياة لازم تبقى حلوة بعد العربية الجديدة"، في إشارة لسيارة ياسمين صبري الجديدة.

وشاركت "ياسمين" في بطولة مسلسل "الفرصة التانية" في رمضان الماضي، أمام الفنانين أحمد مجدي، هبة مجدي وآيتن عامر.