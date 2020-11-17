خبيرة اتيكيت تقدم نصائح للفتيات.. "علشان تبقي عروسة الفرح الجاي"

علاقات و مجتمع

أغلقت أمامها كل السبل لإقناع ابنها بضرورة زواجه فلم تترك وسيلة إلا واستغلتها حتى تختار عروسته، وكانت آخر محطاتها حفل زفاف لأحد الأقارب، لتقرر "أحلام" البحث عن عروسة لابنها "عمرو" وتبدأ جولتها خلال الفرح وتشير لابنها على الفتيات الموجودات ليجيبها بالقبول أو بالرفض.

وبعد أن تحولت حفلات الزفاف إلى وسيلة بعض الأمهات لاختيار العروسة للأبناء، تقدم إيمان عفيفي، خبيرة الاتيكيت، لـ"هُن"، مجموعة من النصائح للفتيات أثناء حضور حفلات الزفاف.

اتيكيت حضور حفلات الزفاف

البحث عن البساطة

الابتعاد عن جذب الانتباه بطريقة غير لائقة عن طريق فساتين السواريه المبالغ فيها، "لازم تبقى الحاجة مناسبة لمكان الحضور ومش مفتعلة".

المكياج البسيط

"متبقيش زي عروسة المولد"، في اختيار المكياج، كلما اختارت الفتاة البساطة جذبت إليها الأنظار، كما يجب الابتعاد عن إطالة الأظافر.

الابتعاد عن الضحك بصوت عالٍ

ينصح بالتعامل بطريقة لائقة والابتعاد عن الضحك بصوت عالٍ.

الثقافة

المظهر يلفت النظر للوهلة الأولى، لكن ثقافة الفتاة وشخصيتها أهم.

قصة السيدة أحلام الباحثة عن عروس لابنها

وقالت السيدة أحلام، الباحثة عن عروس لابنها في حفل زفاف وصاحبة الفيديو الشهير الذي انتشر على مواقع التواصل، إنها وجدت لابنها عروسًا في نفس الحفل الذي انتشر عنه مقطع الفيديو.

وأضافت "أحلام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن ابنها لم يخبرها بتصويرها، حتى اكتشافها انتشار الفيديو بشكل كبير.

وأشارت إلى أنهما لم يتفقا على فعل كل ذلك قبل بداية الفرح: "مش بيروح معايا أفراح خالص وكل ما أروح فرح وأجيب له عروسة وأصورها من تحت لتحت يقولي لأ ومش حلوة وفي النهاية خالص قررت إنه ييجي معايا، عصلج وكويت له الطقم اللي بيحبه، وعصلج معايا على ساعة وقالي ساعتي اتكسرت لكن جه معايا في الآخر، واختار عروسته".