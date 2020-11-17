صور.. درة تتألق بفستان أسود في أول ظهور بعد الزفاف

لايف ستايل

خطفت الفنانة التونسية "درة" الأنظار بسبب رقة إطلالتها، في أول ظهور لها عقب زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

نشرت "درة" إطلالتها الساحرة عبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت العروس بفستان أسود طويل مزينًا بحزام من الساتان واكستنشن من الخلف، وحرصت على ترك شعرها منسدلًا بطريقة انسيابية على كتفها.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف درة في وضع مساحيق التجميل، بل ظهرت بمكياج هادئ تناسب مع إطلالتها، واستخدمت اكسسوارات ألماسية لتظهر جمال فستانها الأسود.

حفل زفاف درة وهاني سعد

احتفلت قبل أسبوعين الفنانة التونسية درة بزفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد فى مدينة الجونة، واقتصر الحفل على الأصدقاء.

وأعلنت درة زفافها من خلال صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، قائلة "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".

وكان فرح الفنانة التونسية درة و"هاني"، أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وهو فندق خاص لمالك مدينة الجونة سميح ساويرس، كما أنه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ "VIP"، حيث لا يتم الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرف عادية، حيث جميع غرف الفندق عبارة عن سويت وشقق فندقية، كما لا يتضمن ريسبشن كبيرا كالعادة فى باقي الفنادق.

وكان الفندق خلال فترة مهرجان الجونة، السكن الرئيسي لنجيب ساويرس وسميح ساويرس، بالإضافة للنجوم الهامة أمثال عمرو دياب، ومن قبل عادل أمام وهند صبري وأحيانا الفنانة يسرا، كما أنه نفس الفندق الذى أقام فيه الفنان العالمي سلفستر ستالوني، حين زار الجونة، سابقًا هو والفنان مينا مسعود.

ويمنع لأي شخص دخول الفندق ما لم يتم وضع اسمه من قبل إدارة الجونة لدخوله، كما كل من ينزل فيه يمنح بطاقات خاصة لدخولهم.

وجاء أبرز الحاضرين في حفل الزفاف "آسر ياسين وإلهام شاهين وخالد الصاوي وكاملة أبو ذكري وبشرى وخطيبها، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وشريف رمزي والفنانة يسرا والفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير".