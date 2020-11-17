اتهمته بالخيانة وتصر على الطلاق.. 6 معلومات عن "سمر" زوجة تامر عاشور

علاقات و مجتمع

تصدر اسم سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور، محركات البحث المختلفة، خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها خبر انفصالها عنه عبر خاصية "استوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بسبب الخيانة، بالرغم من عدم حدوث طلاق رسمي حتى الآن.

5 أشهر مضت على عودة العلاقة بين الفنان وزوجته، عقب انفصال دام لأكثر من عام ونصف العام، ما جعل قصتهم تتردد على الصفحات والمواقع وبخاصة عقب ردها بعد تساؤلات متكررة من جمهورها عن علاقتها بـ"عاشور".

وكانت أكدت "سمر" خلال تفاعلاتها مع جمهورها، أنها تقيم حاليا في منزل آخر بعيدا عن زوجها: "إحنا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير.. وأنا متمسكة بالطلاق وخلاص قرب".

وردت "سمر" على سؤال "إزاي الحب اللي بينكم راح بعد العشرة دي كلها؟"، قائلة: "علشان العشرة مش كل حاجة، ممكن ييجي موقف واحد كفيل إنه ينهي الحب دة".

ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عن سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور، خلال السطور التالية:

- تامر عاشور تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وأقيم حفل زفاف كبير حضره عدد كبير من نجوم الغناء أمثال محمد حماقي ورامي جمال.

- انفصل الزوجان سريعًا بعد أقل من شهر من الزواج، وأشار عاشور في ذلك الوقت إلى أن سبب الانفصال يعود لعدم وجود تفاهم بينهما.

- انتشرت أخبارًا أشارت إلى أنهما عادا مرة أخرى لبعضهما البعض وبالتحديد منتصف عام 2018، حينما حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف.

- قام عاشور بحسم أمر الانفصال بعد أن أنجبت سمر ابنتها الأولى من عاشور، وأطلق عليها اسم "أيام"، نسبة لألبومه الغنائي الذي طرحه في ذلك الوقت.

- تعتبر "سمر" واحدة من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة "انستجرام"، إذ يبلغ عدد متابعيها ما يقرب من 20 ألف متابع، فضلًا عن تفاعلاتها المستمرة عليه.

- أعلنت "سمر" عبر خاصية "استوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، توتر العلاقة بينها وبين عاشور وانفصالهم عن بعضهم البعض ولكن لم يكن هناك أي خطوة رسمية.