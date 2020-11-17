منها تحسين الذاكرة.. مزايا لا تتوقعها عند ممارسة طفلك ألعاب الفيديو

صحة

مناكفات مستمرة بين الآباء والأبناء بسبب جلوس الأطفال فترات طويلة أمام ألعاب الفيديو، ما يؤثر على صحتهم ونظرهم، حيث يسبب الجلوس ساعات طويلة إلى ضعف النظر.

أكد علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، أن ممارسة ألعاب الفيديو يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على رفاهية الشخص وصحته العقلية، وتخالف هذه النتائج ما يتصوره الآباء عن الآثار الضارة لألعاب الفيديو على الصحة.

ووجد فريق من الباحثين أن اللاعبين الذين يستمتعون خلال اللعب يشهدون تحسنا في صحتهم العقلية، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وذكر المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير الأبحاث في معهد أكسفورد للإنترنت البروفيسور أندرو برزيبيلسكي، أن النتائج تظهر أن "ألعاب الفيديو ليست بالضرورة ضارة بصحتك"، مضيفا أن هناك عوامل نفسية أخرى لها تأثير كبير على رفاهية الشخص.

يمكن أن يكون اللعب نشاطا مرتبطا بشكل إيجابي بالصحة العقلية للاعبين.

فوائد ألعاب الفيديو

تعزيز مهارة حل المشكلات

تعد الألعاب الإلكترونية بمثابة تدريب للدماغ، حيث يساعد على تحسين القدرات المعرفية وتطويرها بشكل كبير، وينصح بلعب الألعاب الإلكترونية ثلاث مرات أسبوعيا لمدة 20 دقيقة فقط.

تحسين الذاكرة

تسهم الألعاب الإلكترونية في تحسين الذاكرة، فإن لعب ألعاب الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد يُمكنه تحسين وتطوير عمل الذاكرة، كما أنه يعزز نمو الخلايا العصبية.

وذلك بعد أن جرى إجراء اختبار للذاكرة لمجموعتين من الأشخاص، حيث لعبت المجموعة الأولى ألعاب ثنائية الأبعاد لمدة نصف ساعة في اليوم ولمدة أسبوعين، ولعبت المجموعة الثانية ألعاب ثلاثية الأبعاد لمدّة نصف ساعة في اليوم لمدة أسبوعين أيضاً، وقد لاحظ العلماء أن الذاكرة تحسنت عند المجموعة الثانية بنسبة 12٪، في حين أنها لم تتحسن للمجموعة الأولى إطلاقاً.