"أولياء أمور مصر" بعد هروب طالبة بسبب كورونا: الترفيه عن الأبناء مهم

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طرحت داليا الحزاوي، مؤسسة جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، سؤالا على أولياء الأمور عبر الجروب، قائلة "بتعملوا مع أولادكم وبناتكم إيه في الكورونا علشان نفسيتهم متتأثرش".

وقد جرى طرح هذا السؤال بعد واقعة خروج الطالبة جنة الله بالصف الثالث الثانوي من المنزل دون أن تخبر أحد من أسرتها، وتركت رسالة لوالدها "أنت اجمل أب في الدنيا"، وتبين أن الحالة النفسية للطالبة غير مستقرة وتعاني من الاكتئاب منذ أن تلازمت المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولاقى السؤال تجاوبا من الأمهات وجميعًا أجمعوا أنه في ظل الظروف الحالية والضغوط التي يتعرض لها الأبناء في الدراسة، يحاولون توفير وسائل ترفيهية لهم كمشاهدة التليفزيون وتحديد أوقات للجلوس على الإنترنت، بما لا يؤثر على الدراسة وبعض الألعاب البسيطة.

وناشدت "الحزاوي"، الأمهات في صفحة ائتلاف أولياء أمور مصر على "فيس بوك"، بضرورة ممارسة أبنائهن التمرينات الرياضية التي تعمل على التخلص من الشعور بالاكتئاب وتحسين المزاج، بالإضافة إلى تشجيع الأبناء على ممارسة الهوايات المختلفة.

وأكدت مؤسسة "ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه يجب أن نتناقش مع الابناء بضرورة البعد عن التفكير السلبي، لافتة إلى أنه من الضروري تخصيص إجازة نهاية الأسبوع للخروج مع الأبناء مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وإذا حدث تطور لحالة الاكتئاب عند الأبناء يفضل زيارة الطبيب فورًا.

طبيب نفسي: لابد من احتواء الأبناء

علق الدكتور طارق المهدىي استشاري الطب النفسي، أنه لا بد من احتواء الطلاب وتعريفهم بطبيعة فيروس كورونا بطريقة مبسطة، وعدم إثارة الرعب داخلهم والحديث عن الموت أمامهم وأن المصاب بالفيروس ترتفع احتمالية وفاته.

وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن"، أن الحالة النفسية الطفل تتأثر سريعا وينتج عن ذلك القيام بسلوكيات غير سوية نتيجة الخوف الشديد من الفيروس، مشيرا إلى أن علامات الاكتئاب تظهر على الأبناء في اختيار الوحدة دائما وعدم الحديث مع الآخرين والبكاء أحيانا بشكل مستمر دون وجود أسباب لذلك، عندما يصل الأبناء لهذه المرحلة لا بد من استشارة طبيب متخصص.