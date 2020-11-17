الامارات | 100 ألف شكوى تحرش تطال أكبر حركة كشفية أميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف شكوى تحرش تطال أكبر حركة كشفية أميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نحو 100 ألف شخص أنهم وقعوا ضحية انتهاكات وتحرش، ارتكبها أعضاء من كشّافة شباب أميركا (بوي سكاوتس أوف أميركا) أكبر حركة كشفية في الولايات المتحدة.

وقال بول موزيز، محامي عدد من الضحايا، "تمّ حتّى اليوم التقدّم بـ 95 ألف شكوى" من أميركيين تراوح أعمارهم بين 10 سنوات وأكثر من 90 سنة.

وتكشف هذه الأرقام عن هول الانتهاكات التي يشتبه في أن قادة الكشّافة ارتكبوها طوال عقود، وهي تتخطى بأشواط تلك التي طالت الكنيسة الكاثوليكية في السنوات الأخيرة.

وأكّد بول موزيز "إنها بلا أدنى شكّ أكبر فضيحة تحرش في الولايات المتحدة"، مع الإشارة إلى أن الحركات الكشفية لطالما شكّلت أرضا خصبة للتحرّش بالأطفال، "فالفتيان يقطعون الوعد الكشفي ويُبعدون عن أهلهم ويعزلون في الطبيعة".

وجاء في بيان صادر عن الجمعية الكشفية المشار إليها بـ "بي اس ايه" لم تؤكّد فيه الأرقام المقدّمة "نحن مذهولون بعدد الأشخاص الذين عانوا من انتهاكات ارتكبت في الماضي في الكشّافة ومتأثّرون بجرأة من كسروا حاجز الصمت".

وأضافت الجمعية التي أسّست سنة 1910 وهي تضمّ نحو 2,2 مليون عضو تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و21 سنة "أطلقنا بملء إرادتنا مسارا سهل النفاذ لمساعدة الضحايا على المطالبة بتعويضات. وجوابهم مؤلم بالفعل ونأسف من كلّ قلبنا على ما حصل".

ولم تحدّد الجمعية التي تقدّر أصولها بأكثر من مليار دولار قيمة المبلغ التي تنوي تخصيصه لهذا الصندوق.

ومن المرتقب إطلاق مفاوضات بين مجموعات الضحايا و"وبوي سكاوتس أوف أميركا" وشركات التأمين لتحديد المبالغ الواجب دفعها.

ورجّح موزيز أن تضطر الحركة الكشفية "إلى بيع البعض من ممتلكاتها"، وهي عملية "معقّدة" قد تستغرق سنة أو سنتين. وكان المحامي قد حصّل لأحد موكّليه، وهو كشّاف سابق تعرّض لانتهاكات من قائده، 20 مليون دولار في 2010.

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