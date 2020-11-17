الامارات | جريمة بشعة تهز الهند..قتل طفلة لاستخدام أعضائها في "السحر الاسود"

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز الهند..قتل طفلة لاستخدام أعضائها في "السحر الاسود" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم توجيه اتهام بالقتل بحق أربعة أشخاص، على خلفية مقتل طفلة كانت تبلغ من العمر 7 أعوام، شمالي البلا، تردد أنها تعرضت للخطف والاعتداء، ثم القتل، قبل انتزاع أعضاء من جسدها واستخدامها في طقوس غامضة لها علاقة في السحر. وقد هزت هذه الجريمة الهند التي تم استنكارها والمطالبة بأقصى العقوبات على المتورطين فيها.

وبحسب مسؤول الشرطة بريجيش سريفاستافا، تردد أن زوجين لم ينجبا أطفالا في قرية بمنطقة كانبور، بولاية أوتار براديش، دفعا ألف روبية (13 دولارا) لقريب لهما، وآخر من جيران الطفلة، مقابل قتلها من أجل طقوس تهدف إلى جعلهما قادرين على الإنجاب. وقال سريفاستافا: "إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق". وأفادت الشرطة بأن الرجلين اختطفا الصغيرة ليلة مهرجان الأضواء "ديوالي" يوم السبت الماضي.

وقال سريفاستافا: "التهم الزوجان بعد ذلك العضو البشري (الكبد) لاعتقادهما بأن هذا سوف يساعدهما في إنجاب طفل. وخلال عملية الاستجواب، اعترف الرجل بأنه قرأ عن هذا الطقس في كتاب للسحر الأسود والتنجيم من أجل إنجاب طفل". وبدأت الشرطة التحقيقات بعد العثور على جثة الفتاة قرب القرية يوم الأحد الماضي. واعترف الرجلان بما اقترفا من جرائم، وتم اعتقال الزوجين لاحقا.

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