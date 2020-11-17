كورونا اليوم: ميزات خفية للفيروس تؤدي للوفاة.. وأدوية جديدة تحاربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أدوية جديدة تحارب الفيروس

أثبتت التجارب التي قادها باحثون في مختبر أوك ريدج التابع لوزارة الطاقة بالولايات المتحدة، أن العديد من أدوية التهاب الكبد الوبائي يمكن أن تثبط الإنزيم البروتيني الرئيسي SARS-CoV-2، وهو إنزيم بروتيني مهم يمكّن الفيروس التاجي الجديد من التكاثر.

يُعد منع هذا البروتين من العمل أمرًا حيويًا لمنع الفيروس من الانتشار في المرضى المصابين بفيروس كورونا، وفقا للدراسة، التي نُشرت في مجلة Structure، هي جزء من الجهود المبذولة لتطوير العلاجات سريعا لمحاربة كوفيد-19، من خلال إعادة استخدام الأدوية الحالية المعروفة بعلاج الأمراض الفيروسية الأخرى بشكل فعال، وفقا لموقع " medicalxpress".

السجائر الإلكترونية تزيد مخاطر كورونا

وجد الباحثون في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية قد غيّروا بشكل كبير الاستجابات المناعية لفيروسات الإنفلونزا، وهو اكتشاف مثير للقلق مع اقتراب موسم الإنفلونزا وتفشي كورونا.

ووضع الباحثون اهتمامًا أكبر على المخاطر الصحية المحتملة للسجائر الإلكترونية، بشكل خاص مع انتشار وباء مرتبط بالجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع " medicalxpress".

ميزات خفية للفيروس تؤدي للوفاة

تمكن العلماء من تحديد ميزات فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ"كوفيد-19"، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتطوير اللقاحات واستراتيجيات العلاج.

ومن خلال درس الرئيسيات، وجد العلماء أن تشوهات الأوعية الدموية الناتجة عن العدوى، من أسباب الوفاة الكامنة لعدوى "كوفيد-19"، لا سيما في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، ومواقع تكاثر SARS-CoV-2 داخل جسم الإنسان، والمسار الزمني لها، وأظهر فريق البحث، لأول مرة، أن SARS-CoV-2 تسبب في التهاب الأوعية الدموية وأن التهاب بطانة الأوعية الدموية استمر ثلاثة أيام بعد الإصابة وعلاوة على ذلك، أكدوا كبت المناعة، وهو ما يُلاحظ عادة في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، عندما زاد الحمل الفيروسي بشكل حاد خلال عدوى "كوفيد-19" (أول يومين بعد الإصابة) وفقا لروسيا اليوم.

صدمة بشأن فعالية لقاح شركة موديرنا

رأت منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية أن استخلاص استنتاجات نهائية حول فعالية لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية "سابق لأوانه لأن المعلومات التي قدمتها غير كافية".

وقالت هذه المنظمة الإنسانية في بيان بالخصوص إن الشفافية الكاملة مطلوبة بشأن التجارب السريرية للعقار.

وبعد أن اعتبرت أن إعلان الشركة بأن اللقاح الذي تطوره قد أظهر فعالية بنسبة 94.5٪ "مشجعا"، أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن "البيان الصحفي لشركة موديرنا لا يكفي لاستخلاص استنتاجات ملموسة".