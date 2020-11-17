صور.. أبرز إطلالات نجوم الفن في الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كما حرصت نجمات الفن الظهور في أحسن صورة، حرص نجوم الفن أيضا على القيام بذلك خلال حضورهم مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الـ11.

في هذا التقرير نستعرض أبرز إطلالات نجوم الفن في مهرجان الفضائية العربية.

- شريف منير:

ظهر الفنان شريف منير على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات، وارتدى شريف بدلة باللون الرصاصي، وأسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الرصاصي.

- مصطفى درويش:

طل الفنان مصطفى درويش على الريد كاربت في مهرجان الفضائيات، وارتدى درويش بدلة باللون الأزرق، وأسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأزرق، ونسق مع إطلالته منديل باللون الأحمر، وساعة يد.

- أحمد حسن:

ارتدى الكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب السابق، بدلة باللون الأسود مكونة من بليزر ذو أربعة أزرار من المنتصف، مع شميز أبيض وكرافت أسود، واختار حذاء رياضي بنفس لون البدلة.

- مؤمن زكريا:

ارتدى لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا بدلة مميزة باللون الأسود مكونة من بليزر فيلفت مع شميز بنفس اللون، وحذاء رياضي.

- هاني البحيري:

ارتدى هاني بدلة فيلفت أنيقة، مزينة من عند الياقة بتطريزات ذهبية، مكونة من جاكت من المخمل مع قميص باللون الأبيض، وكرافت أسود، واختار حذاء أسود جلد.

- خالد أنور:

ارتدى الممثل الشاب خالد أنور، بدلة باللون الرصاصي، وأسفلها قميص باللون الأسود، ونسق مع إطلالته ساعة يد وحذاء باللون الأسود.

محمد رمضان:

ارتدى الفنان محمد رمضان، بليزر باللون الأخضر مصنوعة من قماش المخمل، وأسفلها تيشرت باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته ساعة يد وسلسلة وخاتم وحذاء باللون الأسود، ونظارة شمس باللون الأسود.