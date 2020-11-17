الأسود يسيطر على نجمات الفن في مهرجان الفضائيات.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سيطر اللون الأسود على نجمات الفن، حيث حرص معظمهن على ارتداء فساتين باللون الأسود، خلال ظهورهن على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، الذي انعقد أمس الإثنين، بحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

- أميرة مختار:

ارتدت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام شفافة، ونسقت معه شال باللوني الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وخاتم وحلق، واعتمدت أميرة مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- صابرين:

ارتدت الفنانة صابرين فستانا طويلا باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت مع شال باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء بنفس اللون، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، واعتمدت صابرين مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- سهر الصايغ:

ارتدت الفنانة سهر الصايغ فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الكب، بدون أكمام، ويتميز الفستان بإكستنشن من أعلى باللون الكافيه الفاتح، وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت سهير مكياجا ناعما، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

- درة:

اختارت الفنانة درة فستانًا أسود فيلفت مزينًا بحزام ساتات وإكستنشن من الخلف، والفستان بصيحة الكب، وتركت درة خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية، وارتدت كوليه لولي أبيض.

- سوزان نجم الدين:

ظهرت الفنانة سوزان نجم الدين بفستان أسود، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بحزام أسود عند منطقة الخصر، واعتمدت سوزان مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، واختارت سوزان أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

زوجة مؤمن زكريا:

اختارت زوجته لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، فستاناً أسود باييت من أعلى ومن الخلف ذو قصة الميرميد، ونسقت مع الفستان غطاء الرأس باللون الزيتي، وكلاتش سيلفر.

- نيلي كريم:

ارتدت نيللي جمبسوت أسود بقصة واسعة بصيحة ستوماك، وتركت نيللي شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع الفستان كلاتش سيلفر وكوليه أسود.

- دنيا ماهر:

ارتدت دنيا فستانا قصيرا لامع باللوني الأسود والسيلفر، ونسقت معه شال أسود، واختارت كلاتش بنفس ألوان الفستان، واعتمت تصفية شعر الكعكة المرتفعة.