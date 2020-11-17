مطرب بريطاني يرتدي فستانا و"جيبة" على غلاف مجلة عالمية

لايف ستايل

دخلت مجلة فوج الأمريكية التاريخ بعد ظهور مغني البوب البريطاني هاري ستايلز على غلافها، وهو ما أثار موجة من الجدل حول الملابس التي ارتداها على الغلاف التي تتشابه مع ملابس النساء.

موجة من الغضب بين المحافظين الذين أعربوا عن رفضهم لما كان يرتديه من ملابس نسائية، حيث ارتدى ثوبًا أزرق مقترنا بجاكيت توكسيدو أسود وهو أشبه بالفستان، وجاءت من أبرز التعليقات: "اعيدوا الرجال".

تصدر المغني البريطاني هاري ستايلز، غلاف عدد شهر ديسمبر حيث ظهر في إطلالة غريبة مرتديا أزياء من تصميم خوتشي دانتيل متدرج على الطراز الفيكتوري.

وظهر هاري ستايلز وهو ينفخ في بالون أزرق اللون، مرتديا جاكت أسود فوق فستان طويل على غلاف مجلة "فوج"، متحدثا عن ميوله نحو الملابس والإكسسوارات التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها "أنثوية".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتلاعب فيها "ستايلز" بالموضة بطرق جريئة، حيث ارتدى المغني فستانًا أسود من العلامة التجارية اليابانية Commes Des Garçons على غلاف Guardian Weekend.

ودافع عن موقفه، قائلا: "أنا لا أقوم برش الغموض الجنسي فقط لأكون ممتعًا، أريد أن تبدو الأشياء بطريقة معينة. ليس لأنه يجعلني أبدو مثليًا، أو يجعلني أبدو ثنائي الجنس، ولكن لأنني أعتقد أنه يبدو رائعًا"، بحسب ما جاء في صحيفة "الجارديان".

ودافع البعض عن موضة الملابس التي ارتداها، حيث وصفوها بالحرية الشخصية