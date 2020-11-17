زوجة تامر عاشور تشيد بـ بسمة بوسيل: "متخليش واحدة رخيصة تشمت فيكي"

علاقات و مجتمع

أشادت سمر أبو شقة، زوجة المطرب تامر عاشور، بموقف بسمة بوسيل زوجة تامر حسني بعدما أنهت الخلافات بينهما، وذلك عبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بسمة كانت وضعت نهاية للأزمة التي اندلعت بينها وبين زوجها تامر حسني عبر "ستوري"، بعدما اعتذار الأخير لها، قائلة "أنا فعلا متهورة بس عشان بحبك"، وذلك بعد المشاجرة التي وقعت بينهما.

ومن جهتها ردت سمر أبو شقة على عودة بسمة لزوجها قائلة، عبر خاصية "ستوري"، "برافو يا بسمة، أيوة متديش فرصة لأي واحدة رخيصة تشمت فيكي، وخصوصا أنهم بقو كتير".

خلافات تامر حسني وبسمة بوسيل

"كفاية محدش يبعتلي صور تامر مع حد، إحنا منفصلين"، هكذا أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها من تامر حسني، عبر خاصية "ستوري"، وطلبت من الجميع أن يكف عن مضايقتها لأنها انفصلت عن تامر ولا يهمها وجوده مع أخريات، ليرد عليها تامر حسني في "ستوري" جديدة يشرح فيها أن ما حدث من جانب بسمة زوجته ما هو إلا تهور، وأن المشكلات الأسرية مكان حلها ليس مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها الصلح، والعودة إلى بعضهما البعض.

وردت بعدها بسمة بوسيل عبر "ستوري"، على زوجها تامر حسني تؤكد كلامه بأنها "متهورة"، ولكن يأتي هذا التهور بسبب حبها له.

خلافات تامر عاشور وسمر أبو شقة

يشار إلى أن سمر زوجة تامر عاشور قد ردت على كثير من الأسئلة التي وردتها عبر خاصية "ستوري"، وكانت معظمها تتمحور حول علاقتها بزوجها تامر عاشور، وقالت إنها طلبت الطلاق منذ وقت طويل، ولم تعد تحتمل العيش معه، وكان يجب أن تأخذ تلك الخطوة بشكل أسرع من ذلك، وقالت إنها طلبت الطلاق منه، إلا أنها لا زالت على ذمته.

وأكدت "سمر" كذلك أن نكران الجميل، والخيانة هو السبب الرئيسي وراء طلبها الطلاق، بالإضافة إلى الخيانة التي عايشتها معه، ولا ترغب في حذف الصور أو ذكرياتها معه كي تكبر ابنتهما "أيام"، لترى هي الأخرى تلك العلاقة والذكريات التي كانت جميلة حينها.