تعيش في أستراليا والمتهم صديق أمها.. القصة الكاملة لـ طفلة الحشيش

علاقات و مجتمع

في واقعة مؤلمة انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لشخص يحمل طفلة صغيرة، جعلها تمسك بـ لفافة تبغ أظهر الفيديو أنه بها مواد مخدرة، وأثار الفيديو غب واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة ضبط وإحضار هذا الشخص ومحاكمته عما فعل بالطفلة من أذى.

من هو هذا الشخص؟

تبين من تتبع الفيديو، وناشريه أن هذا الشخص هو صديق والدة الطفلة، والذي يعيش معها دون زواج في أستراليا وهي مطلقة، وأمسك بالطفلة بينما كانت الأم تصور المقطع وتضحك هي الاخرى على تدخين الطفلة الحشيش في مشهد مؤلم.

قال محامي "إسلام.أ"، وهو الشخص الذي ظهر مع الطفلة في الفيديو إنه يبلغ من العمر 28 عامًا، وجرى تصوير الفيديو منذ 9 سنوات أي كان يبلغ من العمر 19 عاما حينها، وأنه يحمل الجنسية المصرية والأسترالية.

وأضاف أن موكله يعمل في استيراد قطع غيار السيارات وله أعمال بمصر وأستراليا التي يعيش فيها منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه فوجئ بتلقي موكله بلاغًا منذ شهرين مقدما من مجهول رفض ذكر اسمه، لمجلس الأمومة والطفولة بواقعة الفيديو، وجرى تحويل البلاغ للنيابة العامة.

حقيقة الفيديو

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل إن الفيديو جرى تصوير منذ 4 سنوات وليس جديدا، وحدث في أستراليا وليس في مصر، ولكنه جرى نشره فقط منذ شهرين، بعدما تم تسريبه من هاتف الأم. ويرجح عثمان أن زوجة والد الطفلة هي من سربته بسبب مشكلات بينهما.

وأضاف عثمان أن الرجل الي ظهر مع الطفلة كان يمارس معها بعض الأعمال المنافية للآداب، فيها نوع من هتك العرض أو التحرش الجنسي، مشيرا إلى أن الواقعة أحيلت إلى نيابة الضواحي وقيدت برقم 3347 لسنة 2020، ووجهت النيابة استدعاء بالعنوان وتبين أن الشخص ليس موجودًا وحضر محاميا عنه، وقال إنه موجود خارج مصر وإن الفيديو جرى تصويره في أستراليا.

تضارب في توقيت تصوير الفيديو

قال رمضان أبو زيد، محامي "إسلام"، إنه الفيديو جرى تصويره منذ 9 سنوات وكانت الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات فقط، وهي الآن في الـ12 من عمرها، وتم نشر الفيديو من قبل زوجة والد المتهم إسلام خلافات بينهما على الإرث بعد موت والده.

بينما قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إن الفيديو جرى تصويره منذ 4 سنوات فقط، ونشر الآن بسبب خلافات أسرية.

بلاغ ضد صاحب الفيديو

تقدم المحامي ياسر قنطوش، ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار شاب ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجبر طفلة على تناول مخدر "الحشيش".

وجاء في البلاغ، المرفق بمقطع فيديو الواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر "الحشيش" من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة، وصورها وهو يضع السيجارة في فمها، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكون ما فعله يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلاً عن أنه ظهر بالفيديو دون ملابس، أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

الاتهامات الموجهة لـ صاحب فيديو الطفلة

قال عثمان، إن الجريمة تخضع للقانون المصري، والمادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن الجريمة التي يرتكبها أي مصري خارج الأراضي المصرية وتشكل جريمة في القانون المصري وجريمة في الدولة الموجود فيها فإنه يخضع للقانون المصري، موضحا أن المتهم سيوجه ضده عدة اتهامات منها تعريض طفلة للخطر، والتحرش بطفلة وهتك عِرض، واستخدام مواد مخدرة.