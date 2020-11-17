البوت الطويل أجمل صيحات الأحذية هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:47 مساءً - يعتبر البوت الطويل من أبرز صيحات البوت الرائجة، ويمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء سواء التنانير القصيرة أو متوسطة الطول، وكذلك السروايل الضيقة، وسوف نطلعك على أبرز موديلات البوت الطويل جداً لشتاء 2021 وطرق تنسيقه. تابعي المزيد:البوت الأبيض موضة خريف 2020 البوت الطويل جداً من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta BOTTEGA VENETA



قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta البوت الطويل جداً مع فستان برّاق بطول متوسط، وتميز البوت بتصميمه الضيق.





البوت الطويل جداً من Khaite KHAITE

أيضاً قدمت ماركة Khaite البوت الطويل جداً باللون الأسود، وتم تنسيقه مع توب وتنورة قصيرة بنقشات جلد الفهد ومعطف كاميل طويل.





البوت الطويل جداً من أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta OSCAR DE LA RENTA

أحصلي على إطلالة أنثوية بالبوت الطويل جداً بقماش المخمل مثل التصميم الذي قدمته ماركة اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta، وزاد سحره مع الفستان المخمل القصير.





البوت الطويل جداً من برونزا سكولر Proenza Schouler PROENZA SCHOULER

أعجبنا البوت الأبيض الطويل من برونزا سكولر Proenza Schouler مع المعطف الأسود الطويل لإطلالة جذابة ودافئة.

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البوت الطويل جداً من Rejina Pyo REJINA PYO

قدمت ماركة Rejina Pyo بوت طويل جداً بالجلد اللامع مع كنزة لامعة وتنورة وردي شفافة بطول متوسط.



البوت الطويل جداً من سان لوران Saint Laurent سان لوران Saint Laurent

إطلالة أنيقة تناسب الأوقات الرسمية من سان لوران Saint Laurent، تتألف من الجاكيت الجلد والتنورة الجلد متوسط الطول والبوت الجلد الطويل.





البوت الطويل جداً من توري بورش Tory Burch TORY BURCH

أما ماركة توري بورش Tory Burch، فقدمت البوت الطويل جداً مع سروال وكنزة باللون الأبيض ومعطف طويل.





البوت الطويل جداً من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham VICTORIA BECKHAM

إطلالة أنيقة ومميزة بالبوت الطويل جداً باللون البني مع بلوفر أزرق داكن وتنورة بيج بطول متوسط. تابعي المزيد:طريقة تنسيق البوت العالي بحسب شكل الجسم

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