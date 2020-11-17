لايف ستايل

البوت الطويل أجمل صيحات الأحذية هذا الخريف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:47 مساءً - يعتبر  البوت الطويل من أبرز صيحات البوت الرائجة، ويمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء سواء التنانير القصيرة أو متوسطة الطول، وكذلك السروايل الضيقة، وسوف نطلعك على أبرز موديلات البوت الطويل جداً لشتاء 2021 وطرق تنسيقه.

تابعي المزيد:البوت الأبيض موضة خريف 2020

 

 

البوت الطويل جداً من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta

 

 

BOTTEGA VENETA
BOTTEGA VENETA



قدمت ماركة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta البوت الطويل جداً مع فستان برّاق بطول متوسط، وتميز البوت بتصميمه الضيق.

 

 

 


البوت الطويل جداً من Khaite

 

 

KHAITE
KHAITE


أيضاً قدمت ماركة Khaite البوت الطويل جداً باللون الأسود، وتم تنسيقه مع توب وتنورة قصيرة بنقشات جلد الفهد ومعطف كاميل طويل.
 

 

 



البوت الطويل جداً من أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta

 

 

OSCAR DE LA RENTA
OSCAR DE LA RENTA


أحصلي على إطلالة أنثوية بالبوت الطويل جداً بقماش المخمل مثل التصميم الذي قدمته ماركة اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta، وزاد سحره مع الفستان المخمل القصير.
 

 



البوت الطويل جداً من برونزا سكولر Proenza Schouler

 

PROENZA SCHOULER
PROENZA SCHOULER

 


أعجبنا البوت الأبيض الطويل من برونزا سكولر Proenza Schouler مع المعطف الأسود الطويل لإطلالة جذابة ودافئة.
 

تابعي المزيد:أحذية البوت موضة 2020 من مجموعات الأزياء الجاهزة

 



البوت الطويل جداً من Rejina Pyo

 

 

REJINA PYO
REJINA PYO


قدمت ماركة Rejina Pyo بوت طويل جداً بالجلد اللامع مع كنزة لامعة وتنورة وردي شفافة بطول متوسط.
 

 


البوت الطويل جداً من سان لوران Saint Laurent

سان لوران Saint Laurent

 

 


إطلالة أنيقة تناسب الأوقات الرسمية من سان لوران Saint Laurent، تتألف من الجاكيت الجلد والتنورة الجلد متوسط الطول والبوت الجلد الطويل.
 

 



البوت الطويل جداً من توري بورش Tory Burch

 

 

TORY BURCH
TORY BURCH


أما ماركة توري بورش Tory Burch، فقدمت البوت الطويل جداً مع سروال وكنزة باللون الأبيض ومعطف طويل.
 

 



البوت الطويل جداً من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham

 

VICTORIA BECKHAM
VICTORIA BECKHAM


إطلالة أنيقة ومميزة بالبوت الطويل جداً باللون البني مع بلوفر أزرق داكن وتنورة بيج بطول متوسط.

تابعي المزيد:طريقة تنسيق البوت العالي بحسب شكل الجسم

 

كانت هذه تفاصيل خبر البوت الطويل أجمل صيحات الأحذية هذا الخريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"