أقراط مرصعة بالأحجار الكريمة لإطلالة نابضة بالحيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:47 مساءً - تختار كل سيدة تهتم بمواكبة صيحات موضة المجوهرات الرائجة .وهذا الموسم نقدم لك أحدث أشكال أقراط مرصعة بالأحجار الكريمة من توقيع أشهر الماركات لتتألقي بإطلالات نابضة بالحيوية ولافتة للأنظار في هذا الموسم.

شاهدي أحدث أشكال أقراط مرصعة بالأحجار الكريمة لتقتني تصاميم عصرية ومواكبة للموضة.

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أقراط مرصعة بالأحجار الكريمة الملونة

BRANDON MAXWELL

من ماركة Brandon Maxwell، اخترنا لكِ أحدث أشكال أقراط مرصعة بالأحجار الكريمة، وهي الأقراط الطويلة التي تجمع بين عدة أحجار بألوان حيوية متنوعة مع الإطار الذهبي الذي يسكبها فخامة.





كما قدمت ماركة شانيل Chanel أقراط ذهبية مرصعة بأحجار بألوان الأحمر والأخضر الداكنة التي تناسب موسم الشتاء الدافىء.





وأحببنا أقراط Ports 1961 الطويلة والمزينة من أسفل بأحجار كريمة ملونة ومتنوعة بين القرط الأيمن والأيسر.



PORTS 1961



وقدمت ماركة Prabal Gurung أقراط مرصعة بحبّات اللؤلؤ مع أحجار باللون البرتقالي والأصفر تزيد من سحرها.

ولإطلالة أنثوية ساحرة، يمكنك اختيار أحدث أشكال أقراط مرصعة بالأحجار الكريمة من Ulla Johnson، حيث برزت الألوان الناعمة وتصاميم الورود الجذابة.

وتزينت أقراط فالنتينو Valentino الذهبية بالأحجار الكريمة الملونة لتضيف لمسة حيوية لإطلالة المرأة.



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أقراط مرصعة بحبّات اللؤلؤ

TORY BURCH



أيضاً برزت صيحة الأقراط المرصعة بحبّات اللؤلؤ الأبيض التي تمنح المرأة إطلالة رومانسية ناعمة مثل أقراط كارولينا هيريرا Carolina Herrera، جاسون وو Jason Wu، Prabal Gurung، وتوري بورش Tory Burch.



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