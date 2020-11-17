أحدث رسمات حواجب لشتاء2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:47 مساءً - سواء كنتِ من هواة الحواجب الرفيعة أو السميكة فستجدين ما تريدين في أحدث صيحات 2021 ولكن احرصي على أن تختاري ما يناسبك وجهك.

وتتميز أحدث صيحات رسمات حواجب 2021 بالعودة إلى شكل الحواجب الطبيعية والبعد عن التاتو والرسمات المبالغ فيها، لإطلالة أكثر بساطة ونعومة.

وللحصول على إطلالة رائعة وعصرية... يقدم لكِ "الخليج 365. نت" أحدث صيحات رسمات حواجب في شتاء2021.



رسمات حواجب كثيفة

رسمات حواجب كثيفة



تعد الحواجب الكثيفة الأكثر رواجاً بين صيحات رسمات الحواجب، فإذا كنتِ من صاحبات الحواجب الكثيفة فأنت تملكين واحدة من أحدث صيحات 2021 لرسمات الحواجب ويكفي فقط أن تستخدمي القليل من المستحضرات لإبراز جمال حاجبيك.

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رسمات بشكل طبيعي للحاجب

رسمات بشكل طبيعي للحاجب



هناك اتجاه عام في صيحات الموضة للرجوع إلى شكل الحواجب الطبيعية والبعد عن المبالغة فيها.

وللحصول على هذه الحواجب، استخدمي القليل من المستحضرات وحافظي على شكلها الطبيعي، وابتعدي عن وضع أي ألوان داكنة على حاجبيك، استبدلي بها الألوانَ الفاتحةَ لإبراز رسمة الحاجب.



رسمات الحواجب المصفحة

رسمات الحواجب المصفحة



أبرزي عينيك من خلال رسمة الحواجب المصفحة، وذلك بالقيام بتمشيط الحواجب العريضة إلى أعلى أكثر من مرة، ويمكنك تثبيتها باستخدام الماسكرا المخصصة للحواجب.

وتعد تلك الرسمة إحدى الصيحات التي لاقت رواجاً كبيراً بين الكثير من الفتيات مؤخراً، إذ يقبل عليها الكثير منهن.

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رسمات حواجب دائرية

رسمات حواجب دائرية



استخدام رسمة الحاجب الدائرية من أحدث صيحات 2021، إذ تتميز تلك الرسمة بإعطاء جاذبية ملفتة للعين.

ويمكن استخدام القليل من الظلال المخصصة للحواجب أو قلم حواجب خفيف فقط لإبراز تلك الرسمة.



رسمات حواجب رفيعة

رسمات حواجب رفيعة



تظل صيحة الحواجب الرفيعة واحدة من الصيحات التي لا تنتهي، إذ تلجأ إليها الكثير من الفتيات على الرغم من ظهورها منذ عشرات السنين.

ويمكنكِ أن تعتمدي رسمة حواجب رفيعة باستخدام القليل من ظلال الحواجب الفاتحة لإعطاء مظهر طبيعي وبسيط لوجهكِ.

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