ما هي قصة الشعر الأكثر رواجاً بين النجمات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:47 مساءً - تعتمد النجمات العربيات بين الحين والآخر قصات شعر سرعان ما تصبح موضة رائجة جداً بين النساء، كونهن يشكلن مصدر إلهام للمرأة تستوحي منهن أجمل الصيحات في عالم الجمال. ومؤخراً، لاحظنا أن العديد من النجمات اعتمدن قصة الشعر نفسها، مثل نادين نجيم وبلقيس فتحي وسميرة سعيد وغيرهن، فما هي قصة الشعر الأكثر رواجاً بين النجمات لهذا الموسم، إليك الإجابة في هذا المقال.



قصات شعر مع الغرة القصيرة

نجوى كرم



تعد غرة الشعر القصيرة إحدى أبرز صيحات الشعر لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021، بدليل اعتمادها من كثيرات من النجمات العربيات، بطرق وأشكال مختلفة وفق طول شعرهن وتسريحة الشعر التي يخترنها، في مقدمتهن النجمة نجوى كرم، التي أطلت في الموسم الأول من ذا فويس سينيور بقصة الشعر القصير غير متساوي الطول، والذي يصل الى حدود الكتفين، الى جانب الغرة القصيرة التي تغطي الجبين. كذلك، اعتمدت نوال الزغبي حديثاً على حسابها في إنستقرام قصة الكاريه الطويل غير متساوية الأطراف، مع الغرة الجانبية القصيرة. أما النجمة سميرة سعيد فهي أيضاً حذت حذو زميلاتها الفنانات، حيث اعتمدت أيضاً قصة الكاريه القصير، مع الأطراف القصيرة من الخلف والطويلة من الأمام، الى جانب الغرة القصيرة غير متساوية الطول، وهي قصة شبابية منحتها إطلالة أصغر من سنها بكثير.

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قصات شعر طويل مع الغرة القصيرة

نادين نجيم



من جهتها، وفي أحدث إطلالة لها في حسابها على إنستقرام، ظهرت النجمة نادين نجيم بقصة شعر جديدة، ارتكزت على الغرة القصيرة التي تغطي الجبين مع الشعر الطويل غير متساوي الطول. بدورها، اعتمدت النجمة ستيفاني صليبا قصة الشعر الطويل غير متساوي الأطراف مع الغرة النصفية القصيرة المنسدلة على جانبي الوجه. أما بلقيس فتحي فاعتمدت قصة نادين نجيم نفسها، وقد شاركت متابعيها أحدث صورها على حسابها في إنستقرام، لتسأل رأيهم بقصة شعرها الجديدة. وأنت هل أعجبتك أكثر قصات الشعر رواجاً لهذا الموسم؟ خصوصاً أنه بإمكانك اعتمادها بأشكال وأطوال مختلفة وذلك بحسب أسلوبك وذوقك، مما يوفر لك إطلالة شبابية وعصرية خلال هذا الشتاء.

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