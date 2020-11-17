فيديو.. القصة الكاملة لطرد مدونة أمريكية من طائرة: عشان انا مسلمة محجبة

علاقات و مجتمع

فيديو جديد لمدونة أردنية أمريكية تدعى أماني الخطاطبة، 28 عاما، أصبح الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بحسب ما نشر برنامج "بي بي سي تريندج"، حيث طالب أحد رجال الأعمال في الدرجة الأولى بالطيارة التي تتبع خطوط American airlines، أن تنزل فورا منها.

الإعلامية الأمريكية المحجبة رفضت النزول من الطائرة انتصارا لكرامتها كمسلمة، ولحقها في أن تكون مختلفة، وأثارت ضجة كبيرة، رافضة النزول من الطائرة إلا مع هذا الرجل من الدرجة الأولى والذي طالب بدوره بنزولها من الطائرة.

ونشرت المدونة من أصول أردنية فيديو إنزالها من الطائرة، وروت إن هذا الشخص تضايق خلال خلعها حذائها قبل صعودها للطائرة لأنها استغرقت وقتا طويلا ثم قال لأحد المسؤولين إنه غير مرتاح لوجود تلك الشخصية- يقصد أماني.

حضر الأمن وطلب منها النزول، ففتحت أماني بثا مباشرة عبر هاتفها، وقالت إن الشرطة طلبت منها النزول دون سبب، وأصرت على أنها لن تنزل من الطائرة إلا إذا نزل معها هذا الرجل، والذي قال إنه غير مرتاح لوجودها.

قالت أماني لرجل الشرطة "إذا كان للرجل مشكلة معي فيجب أن ينزل هو الآخر"، وتباينت التعليقات على الفيديو ما بين مؤيد لها ورافض اعتبر موقفها مجرد "شو"، "احنا عايشين هنا ومادام في حالنا ما في حد بيتعرضلنا مادام بالقانون، وبنروح المطارات الداخلية والدولية"، وقال آخر، "هي لأنها مسلمة وعربية تعاملوا معها بعنصرية لأن هناك هجمة شرسة على الإسلام"، وقال ثالث، "مختصر مفيد لن تعاملوا كأمريكيين لأن أصولكم غربية أمريكا تتغنى بالمساواة وهي بلد العنصرية والتمييز العرقي".

من جهته علق رئيس المجلس الإسلامي الأمريكي نهاد عواد على الواقعة طالبا توضيحا من شركة الطيران سبب التواصل مع أماني عن طريق الشرطة وطردها، بناء على كلام رجل آخر.

وردت الشركة من جهتها، قائلة إنه الرحلة تأخرت ساعة كاملة، ووصلت إلى وجهتها دون أماني، ولكن لم يتسن التأكد من إنزال الرجل أم لا ويجري التحقيق في الواقعة.

"أماني" نشرت فيديو آخر أكدت فيه إنه جرى طردها من الطائرة، لأنها مسلمة ومحجبة ولم يروق لأحد الركاب وجودها، وتساءلت عمل يمكن أن يتعرضن له السيدات المسلمات حول العالم من معاملة ممثالة.