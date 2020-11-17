تركت الطب لعيون الغناء.. 8 معلومات عن بسمة بوسيل (صور)

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، محركات البحث المختلفة، خلال الساعات الماضية، عقب عودة المياة لمجاريها بينها وبين زوجها الفنان تامر حسني، عقب تراجعهما عن قرار الانفصال وتغزل كل منهما في الآخر.

طريقة استثنائية مليئة بالرومانسية عبّر من خلالها الثنائي عن تمسكهما ببعضهما البعض، بعد محاولات وتدخلات من العديد للصلح بينهما، إلا أنهما قررا إنهاء خلافاتهما بأبسط الكلمات، إذ قررت الرد على زوجها، بالطريقة ذاتها، وأعادت نشر اعتذار تامر حسني، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "فعلًا اتهورت.. بس عشان بحبك"، وذلك بعدما وصفها "تامر"، بالتهور في رد فعلها.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، خلال السطور التالية.

- مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة ولدت في 10 مايو 1991.

-شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني وذلك عام 2009.

-كانت أكثر الطلاب خلال الأكاديمية غناء في موسمها حيث غنت وصولا للنهائيات 45 أغنية سواء منفردة أو دويتو أو جماعية، وحصلت على المركز الثاني بنسبة 50% من الأصوات.

-بعد رجوع بسمة للمغرب قررت أن تطرح سنجل مغربي إهداء للجمهور المغربي الذي ساندها طيلة فترة مكوثها في ستار أكاديمي بعنوان "محال".

-تعرفت على تامر حسني وغنت معه دويتو "متسألنيش"، وأقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج البوم لبسمة وتم تسجيله لكن بعد زواج تامر وبسمة طلب الفنان عدم طرح الألبوم وعدم عرض الفيديو الكليب الذي يجمعهما.

-بسمة قبل مشاركتها في ستار أكاديمي 6 تقدمت لكلية طب في فرنسا وتم قبولها لكنها تركت الجامعة ودخلت ستار أكاديمي وقررت بعد انتهاء البرنامج، متابعة الدراسة لكن بمجال يساعدها على النجاح في الفن.

-تزوجت بسمة عام 2012 من تامر حسني وأنجبا ابنتين هما تاليا وأمايا، وأنجبت في العام 2018 ابنها آدم.

- كانت بسمة بوسيل واحدة من ضمن معجباته، وجدير بالذكر أن فارق العمر بينهما يتخطى 14 عامًا.

بسمة تنتفض لتصرفات تامر حسني

بداية "الخناقة" بين تامر حسني وبسمة بوسيل كما قالت الأخيرة في خاصية "ستوري"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من انتشار فيديوهات لتامر مع فتيات، حيث ظهر في أحدها يرقص مع فتيات كثيرات غير عابئ بإحساس زوجته بسمة بوسيل.

قررت بسمة ألا تصمت في وجه من يرسلون إليها الصور والفيديوهات، والتي كان من بينها صورة لتامر حسني مع حبيبته القديمة قبل زواجه منها، فكتبت الأخيرة، "محدش يبعتلي صور أو فيديوهات لتامر مع بنات لأنه مبقاش يهمني إحنا منفصلين وبنجهز للطلاق".

بسمة تتراجع

ما هي إلا ساعات عدة وتراجعت بسمة بوسيل عما أقدمت عليه، وحذفت ما كتبته على خاصية "ستوري"، وفي هذا الحين التزم الفنان تامر حسني الصمت التام، وامتنع عن الرد هو الآخر حتى تدخلت عدة أطراف لتنهي تلك الخلافات.

جليلة تشعل المشاجرة الإلكترونية

فيديو نشرته عارضة الأزياء، جليلة وهي ترقص وتزغرد، عقب إعلان بسمة فورا إنها انفصلت عن تامر حسني، تم تأويله بشكل خاطئ إنها سعيدة بالانفصال، لأنها حبيبة تامر السابقة، بينما كانت حقيقة الأمر أنه جرى اختيارها لتكون أول وجه عربي لبراند عالمية، كما أوضحت فيها بعد.

تامر يرد ويحسم الأمر

قرر تامر أن يرد عبر خاصية ستوري على موقع "إنستجرام"، وعاتب زوجته بأنها ما كان يجب أن تكتب مشكلاتهم العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي في حين يمكن أن تنتهي بتليفون، كما اعتذر لها، عما يمكن أن تكون قد فهمته بشكل خاطئ لأنه مشهور، وشكر كل من كانت له يد في الصلح بينهما، وقال لها تامر إنها متهورة ولكن على الرغم من ذلك يحبها، ولا يرغب في أن تتركه، خاصة وأن لهما بيت وأبناء يجب الحفاظ عليهم.