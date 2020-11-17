بعد رومانسية "تامر وبسمة".. شيماء سيف للمتزوجات: اطلبي الطلاق

علاقات و مجتمع

بطريقة كوميدية عبرت الفنانة شيماء سيف عن فرحتها برجوع المياه لمجاريها بين الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مستخدمة عددًا من الكلمات التي استخدمها الثنائي للتعبير عن أسفهم وحبهم لبعضهما البعض.

صورة شهيرة للفنانة فيفي عبدة، من دورها في مسلسل "الحقيقة والسراب"، استخدمتها "شيماء" للتعبير عن فرحتها بعودة الثنائي والرومانسية التي عبرا بها عن حبهما لبعض، إذ قالت "قومي يا بت سبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهورة".

تامر حسني يعتذر لزوجته: بحبك يا متهورة

وجاء اعتذار تامر لزوجته، "يا ريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا".

وأضاف، "وأنا واثق أنك دلوقتي زعلانة أنك كتبتي كدا، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك، مش عيب إن الإنسان يغلط ويتعلم وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن أنت أشركتي الجمهور الكريم، فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يارب.. متهورة بس بحبك".

وكان هناك عدد من الصور أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال والإعلان عنه عبر حسابها بالسوشيال ميديا.

وكانت الصور التي سببت الأزمة من إحدى السهرات التي كان فيها تامر حسني بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة بوسيل، والتي غضبت بشدة.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج، ونشرت "استوري" عبر صفحتها على "إنستجرام"، قالت فيها: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت بسمة، "كمان أحب أعرفكم إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".