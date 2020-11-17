سما المصري تنهار باكية في تسجيل صوتي مسرب: هقضي عمري كله في السجن

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي منسوب للفنانة سما المصري، وهي منهارة من البكاء في محبسها، وذلك بعد النطق بالحكم عليها أمس، بالحبس سنة وغرامة 100 جنيه.

وقالت سما المصري في التسجيل الصوتي، "3 قضايا في وقت واحد، قضيتين تحريض وسب وقذف، كل القضايا والأحكام دي ضدي".

وأكملت باكية، "أنا غلط واتعاقبت أخدت سنتين وخدت أحكام سب وقذف مع إني منشرتش الفيديو بعته على الواتساب بس منشرتوش، وقضية تحريض تاني في نفس اليوم".

وأكملت، "أخدت سنتين وغرامة 300 ألف، واتحاكمت قبل كدة مرة، ليه أتحاكم مرتين في نفس القضية وإيه قضية 6 أكتوبر دي كمان إيه كل ده هقضي عمري كله في السجن ليه".

يذكر أنه محكمة الجنح الاقتصادية، قضت أمس، بقبول الاستئناف المقدم من سما المصري، على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة صناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء، وقضت بتخفيف الحبس لسنة واحدة، وتغريمها 100 جنيه فقط.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب حكمها، إنها اطمأنت للأدلة التى جاءت فى الأوراق، ومنها ما ورد بتقرير إدارة البيان بمكتب النائب العام، من رصد انتشار فيديو للمتهمة، تظهر فيه بملابس نوم مخلة وخادشة للحياء تستعرض فيه جسدها العاري، كدعوة للفسق والفجور، كما تلقت صفحة النيابة العامة شكاوى، ومنها الشكوى المقدمة من المحامي أشرف فرحات.

وأضافت أن الدليل استقام على صحة الواقعة، أخذًا بما جاء في الأسطوانتين المرفقتين بالأوراق، واللتين تحويان صورًا وفيديوهات لها تظهر فيها ترتدي ملابس نسائية خادشة للحياء وترقص متعمدة إظهار مفاتن جسدها، وفي مقطع آخر تظهر وهي جالسة على المرحاض ترتدي تي شيرت حمالات أسود اللون، وهي تردد: "زي ما إنتو شايفين ده حالي دلوقتي".

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهمة ظهرت في فيديو آخر بعنوان "البنات ليلة الدخلة"، ترتدي فيه قميص نوم، وتتحدث عن الاستعدادات التي تقوم بها الفتيات في هذه الليلة.

وأكدت المحكمة، أنها اطمأنت للأدلة، كونها مترابطة متماسكة، وتثبت في يقين المحكمة اكتمال أركان جريمة الفعل العلني الفاضح، وقيامها بنشر تلك الفيديوهات على مواقعها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.