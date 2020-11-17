شيماء صابر عن احتواء تامر حسني لزوجته: بيعلم الرجالة دروس

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية شيما صابر على رسالة الصلح الأخيرة التي وجهها الفنان تامر حسني لزوجته، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت: تامر حسني في طريقة احتوائه لزوجته ورده عليها بيعلم رجاله كتير أوي دروس متنتهيش.. من زمان وأنا بشوفه حقيقي مثال للشخص الذكي الناجح صاحب المواقف المدروسة تحية على إحساسه بالمسؤولية كونه شخص ملهم في هذا المجتمع.

وكان وجه الفنان تامر حسني رسالة لزوجته عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردا على كلام زوجته بسمة بوسيل، حينما قالت إنها ترغب في الطلاق منه بسبب ظهوره المتكرر مؤخرا مع فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء رد فعل تامر حسني حكيما ومستوعبا لزوجته.

تامر حسني يوجه الاعتذار لزوجته

وحرص الفنان تامر حسني على الاعتذار لزوجته قائلا في رسالة عبر خاصية "الاستوري": بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة".

وأضاف تامر :"المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي، وأم ولادي أنا سندك وظهرك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة بينهم، ويا ريتها مشكلة أصلا، وربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كده للأسف أنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي، من فكرة إنك تسمعيهم، مع إنك مكنتيش كده".

بسمة تعود لـ تامر

في "ستوري" قصيرة وبكلمات موجزة، اعترفت بسمة أنها تهورت بالفعل في رد فعلها، ولكن كل ما بدر منها جاء لحبها لتامر.