فيديو.. رانيا يوسف: الخيانة تركيبة كونية في صنف الرجالة.. كلهم كده

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة رانيا يوسف خلال برنامج "MBC Trending" عبر قناة mbc 4، عن أحداث آخر أعمالها الفنية مسلسل "الآنسة فرح"، مشيرة إلى أنه يتضمن العديد من المواقف الطريفة التي تتحدث عن الأسرة والخيانة العاطفية بشكل كبير.

وقالت خلال تصريحها، إنها تتعرض في المسلسل للخيانة، متابعة: "وده مش في شارع 9، بس، ده في الحياة عادة وده الطبيعي، أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني".

واصلت: "الخيانة مش بسبب عيب في الست، دي تركيبة في صنف الرجالة كله، ده الطبيعي يعني، دي التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله وده طبيعي".

رانيا يوسف تلفت الأنظار في العرض الخاص لـ"الآنسة فرح"

ولفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها حفل العرض الخاص لمسلسل "الآنسة فرح"، وذلك بعد انتشار شائعة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وطلّت "رانيا"، بفستان "أوف شولدرز" جريء، تميز بأنه أخضر اللون ولامع، ومكشوف الصدر، مع فتحة جانبية طويلة، واختيارها تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وعن دورها في الجزء الثاني من "الآنسة فرح"، قالت رانيا يوسف، إن الشخصية ستبقى كما عرفناها، سيدة مندفعة ومجنونة، شقية ولذيذة، تريد أن تعيش الحب طوال الوقت، وتتعامل مع ابنتها وأمها كأنهما أصدقاء لها، وتتحول العلاقة بين فرح وأمها وجدتها إلى صداقة متينة، رغم اختلاف الأجيال.

رانيا يوسف تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وكانت الفنانة رانيا يوسف سخرت من الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال وجودها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، قالت لـ"الوطن": "شائعة غريبة لا أعرف مصدرها، وعلى الرغم من أنها شائعة سخفية إلا أنني نفيتها عقب عودتي وأثناء استكمالي تصوير مشاهدي بمسلسل الآنسة فرح، أي أنني عدت إلى العمل واستكملت حياتي بشكل طبيعي، فأنا الحمدلله صحتي جيدة".

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج.