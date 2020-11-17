منها التورم والاحمرار.. علامات تآكل مفصل الركبة

صحة

يعاني البعض من تآكل مفصل الركبة، والذي يترتب عليها تآكل الغضروف في مفصل الركبة مما يسبب الالتهابات، يقع مفصل الركبة الطبيعي عند التقاء عظمة الفخذ مع عظمة الساق، وفي الشخص الطبيعي تكون هذه الأجزاء مغطاة بطبقة غضروفية تمتص الصدمات وتؤمن حركة سلسلة للمفصل، ومن أعراض تآكل مفصل الركبة كما ذكرها موقع "health line".

أعراض تآكل مفصل الركبة

ظهور الآلام.

تقييد الحركة وتوتر العضلات في مفصل الركبة، يمكن أن تظهر أيضاً علامات الالتهاب مثل التورم والاحمرار وارتفاع درجة الحرارة.

الأسباب

يمكن أن تؤدي الالتهابات في منطقة مفصل الركبة إلى اختلال المفاصل، كما أن العامل الوراثي والتشوهات في عظام الساقين قد تكون هي السبب أيضاً في الإصابة بالتآكل.

الحمل الزائد من الرياضة أو العمل البدني يسبب تآكل مفصل الركبة.

ارتخاء المفصل بسبب تمزق الأربطة يؤدي أيضاً إلى زيادة التآكل أو التحميل غير الصحيح على الركبة.

طرق الوقاية تآكل مفصل الركبة

علاج الالتهابات وتهدئتها.

تغيير نمط الحياة وتعلم الحركة الصحيحة للركبة، والاعتماد على العلاج الطبيعي، أو بمستحضرات لحماية الغضروف، وكذلك الأدوية المضادة للالتهابات، وقد يكون هناك حاجة للتدخل الجراحي بعملية زراعة للغضروف أو استبدال الركبة.

استخدام الأجهزة المساندة مثل عكاز المشي والأحذية الطبية وبعض أنواع الأربطة الطبية للركبة.

استخدام الأدوية المضادة للالتهاب والأدوية المسكنة للآلام وذلك عن طريق الفم أو كمراهم موضعية.