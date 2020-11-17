متى تعود الحياة لطبيعتها؟.. مبتكر لقاح فايزر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

"متى تعود الحياة لطبيعتها".. سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين حول العام، بعد أن تفشى فيروس كورونا، وفرض علينا إجراءات وقائية بعضها قاسِ مثل فرض حظر تجوّل وإغلاق سواء جزئي أو كلي في بعض الدول.

ويرى العالم الرئيسي وراء اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طُوّر بالاشتراك بين شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، أنه من المحتمل عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول الشتاء المقبل.

وقال أوغور شاهين، مدير عام شركة بيونتيك الألمانية، إنه "واثق جداً" من أن اللقاح سيقلل من انتقال الفيروس إذا تم إطلاق برنامج التحصين في الوقت المناسب، وذلك في مقابلة مع برنامج Andrew Marr Show على "بي بي سي" الإنجليزية، مشيراً إلى أنه بعد إطلاق اللقاح، قد يستغرق الأمر شهوراً قبل أن تنخفض معدلات الإصابة.

وأوضح أنه "إذا استمر كل شيء على ما يرام، فقد يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل ويتغير مسار الوباء"، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

وقال شاهين إن الهدف تقديم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح قبل أبريل (نيسان) العام المقبل، وهو ما "يمكن أن يسمح بالفعل بالبدء في إحداث تأثير". وأوضح أنه يعتقد أن اللقاح يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في تقليل انتقال الفيروس بنسبة 50%، الذي تسبب في وفاة أكثر من 1.3 مليون شخص في العالم.

وتابع "التأثير الأكبر سيكون حتى الصيف. الصيف سيساعدنا في أي حال لأن معدل الإصابة سينخفض". وقال "ما هو ضروري جداً هو أن يكون لدينا معدل تلقيح كبير قبل خريف/شتاء العام المقبل".

وقال "أنا واثق بأن هذا سيحدث" لأنه تم الطلب من العديد من مصنعي اللقاحات زيادة الإنتاج".

وبحسب شركتي فايزر وبيونتيك فإن اللقاح "فعال بنسبة 90% " ضد كورونا، حسب التجربة الواسعة النطاق للمرحلة الثالثة التي لا تزال جارية، وهي المحطة الأخيرة قبل طلب الموافقة. وقامت عدة دول بالفعل بتقديم طلبات للحصول على اللقاح.

وهناك كثير من اللقاحات الأخرى في هذه المرحلة من الأبحاث، ما ينبئ باحتمال العودة الى الوضع الطبيعي.

وتم الترحيب بشاهين، البالغ من العمر (55 عاماً)، وزوجته أوزليم توريسي، (53 عاماً)، باعتبارهما "فريق الأحلام" وراء آمال العالم في لقاح مضاد لكورونا.