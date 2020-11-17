علماء: هذه المشروبات تقضي على الفيروسات في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: كشفت نتائج علماء ألمان معهد علم الفيروسات الجزيئي بجامعة أولم، أن منتجات طبيعية يمكنها قمع ما يصل إلى 97% من الفيروسات في الجسم.

وظهرت نتائج الخبراء على موقع "bioRxiv"، وقال العلماء، "وجدنا أن عصير خنق التوت "Aronia melanocarpa" وعصير الرمان "Punica granatum" والشاي الأخضر "Camellia sinensis" تعمل كمبيدات للفيروسات، ويمكن أن يقلل غسل الفم بالعصائر من الوجود الفيروسي".

وأوضح الخبراء أن هذه العصائر وغيرها من العصائر الطبيعية وكذلك الشاي الأخضر، قادرة على إضعاف الفيروسات بفضل احتوائها على البيئة الحمضية والبوليفينول بنسبة 80%.

وأشار الخبراء: "على سبيل المثال، ثبت أن شراب البيلسان (Sambucus nigra) يخفف الأعراض لدى المصابين بالأنفلونزا"، وفقا لما نقلت "سبوتنيك".

في نفس السياق، أظهرت دراسة نشرت على موقع "ميد آر إكس في" للأبحاث الطبية، أن تناول العسل مع الحبة السوداء يساعد في تسريع شفاء المصابين بعدوى الفيروس.

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